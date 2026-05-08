Teror impulsa taxis compartidos para mejorar la movilidad en zonas periféricas

El Ayuntamiento de Teror presentó al colectivo de taxistas del municipio el proyecto ‘Teror en ruta’, una iniciativa que busca mejorar la movilidad entre los barrios periféricos y el casco urbano en aquellas zonas donde no existe servicio regular de transporte público. El sistema pretende facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios sanitarios, educativos, administrativos y socioculturales mediante un modelo de transporte a demanda.

La propuesta fue dada a conocer por el alcalde, José Agustín Arencibia, y la concejala de Movilidad, Laura Quintana, quienes expusieron al sector los detalles de este servicio, que contará con rutas flexibles y sostenibles gestionadas a través de una aplicación móvil y también por vía telefónica. Los taxistas asistentes valoraron positivamente la iniciativa y mostraron su disposición a participar en el proyecto.

El servicio será prestado por las licencias de taxi del municipio que se adhieran al programa y estará orientado especialmente a personas mayores, estudiantes y vecinos de zonas dispersas que actualmente carecen de conexión mediante guagua. Bajo el lema “Nadie se queda atrás”, el Ayuntamiento explicó que el objetivo es complementar el transporte público colectivo y no sustituir el servicio tradicional del taxi.

La iniciativa contará con el apoyo técnico de la Fundación Nos Movemos, encargada de la gestión del proyecto. Según explicó la concejala Laura Quintana, el sistema permitirá compartir trayectos con tarifas similares a las del transporte público y ofrecerá una alternativa rápida y accesible para llegar al casco urbano desde los barrios más alejados.

Sistema con prioridad social

El Ayuntamiento prevé poner en marcha inicialmente un proyecto piloto con una duración de seis meses, durante los cuales se adaptará el funcionamiento a las necesidades de los usuarios. Para ello, el Consistorio aportará un ingreso fijo diario a los taxistas participantes, que asumirán las rutas coordinadas desde una central de gestión conectada a la aplicación y al servicio telefónico.

El sistema tendrá además una prioridad social. En primer lugar, se atenderán desplazamientos relacionados con centros sanitarios, cuidados de personas dependientes y gestiones administrativas, mientras que en segundo término se incluirán trayectos para compras, actividades culturales, ocio o deporte. El servicio estará disponible en horarios de mañana y tarde y las reservas deberán realizarse el día anterior para organizar las rutas diarias.

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El modelo toma como referencia el proyecto piloto “San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente”, implantado en octubre de 2025 como experiencia pionera de transporte a demanda en Gran Canaria.