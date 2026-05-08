Víctor Gutiérrez, diputado socialista: «La Península tiene que aprender de Gran Canaria en materia de defensa de derechos lgtbi»

En un momento de avance de los discursos de extrema derecha y de creciente amenaza sobre derechos que el colectivo Lgtbi daba por conquistados, Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE y secretario Lgtbi del partido, reivindica desde Gran Canaria la necesidad de seguir defendiendo la igualdad sin dar nada por sentado. Su visita coincide con la celebración del Maspalomas Pride, que este sábado vive su día grande en el sur de la isla. Para Gutiérrez, la cita grancanaria es mucho más que una celebración. Es también un espacio de libertad, memoria y reivindicación. «Es un orgullo que exista un lugar como Gran Canaria, donde históricamente tantas personas se han sentido libres», defiende. En ese contexto, el Pride se convierte en una fiesta, pero también en una declaración colectiva: «No hay mayor celebración que poder ser uno mismo».

Para Gutiérrez, el hecho de que la isla lleve décadas recibiendo turismo y acogiendo a personas de procedencias muy diversas «ha forjado el carácter inclusivo de Gran Canaria». Por eso considera que el Archipiélago debería servir de ejemplo para otros territorios del país. «Madrid y toda España tienen mucho que aprender de Canarias en materia de defensa de los derechos Lgtbi», sostiene el diputado, que recuerda que en las Islas las leyes lgtbi y trans salieron adelante con el respaldo de todos los partidos. A su juicio, en Canarias los derechos humanos marcan una «línea roja que nadie pisa».

Un referente

En Canarias, además, el nombre de Pedro Zerolo siempre ha resonado con especial fuerza. Activista por los derechos del colectivo y compañero de partido de Gutiérrez, su figura sigue muy presente en el discurso del diputado. «Su legado es imborrable y quienes formamos parte del activismo y de la política lo recordamos siempre», afirma. De hecho, hay una frase de Zerolo que Gutiérrez mantiene grabada: «Los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden». Y ahora, sostiene, toca defenderlos más que nunca. El diputado vincula la reciente agresión a una mujer trans en Zamora con el auge de los discursos de odio de la extrema derecha. «Las personas trans son la sigla más vulnerable del colectivo», advierte Gutiérrez, que recuerda además que este colectivo sigue enfrentándose a enormes barreras sociales y laborales: «Las personas trans tienen un 80% de desempleo».