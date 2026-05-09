La Aemet prevé lluvias en Gran Canaria este sábado: estas son las zonas con más probabilidad

Gran Canaria afrontará este sábado una jornada de cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte durante la madrugada, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el conjunto de Canarias, el tiempo estará marcado por la nubosidad en distintas vertientes, la baja probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste flojo a moderado.

En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet prevé intervalos nubosos durante la madrugada, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, aunque los cielos tenderán a quedar poco nubosos a medida que avance el día.

En las islas de mayor relieve, el norte y el este concentrarán la mayor nubosidad, con posibilidad de precipitaciones débiles. Estas lluvias serán más probables, aunque de carácter ocasional, en las islas centrales.

En el resto de zonas del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos en áreas de interior durante las horas centrales.

En el mar, la Aemet anuncia viento del oeste o noroeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro en Tenerife, La Gomera y La Palma. Habrá marejadilla o marejada, aumentando temporalmente a fuerte marejada mar adentro, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, que subirá a 2 o 3 metros a partir de la madrugada.

Estas son las previsiones por islas para este sábado:

Gran Canaria

Predominarán los cielos nubosos en el norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte durante la madrugada. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos, salvo un ligero descenso de las máximas en el norte y este. Viento flojo de componente oeste, con predominio de las brisas a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 22

Lanzarote

Intervalos nubosos durante la madrugada, con baja probabilidad de alguna lluvia débil, tendiendo después a cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas registrarán pocos cambios, mientras que las mínimas subirán de forma ligera a moderada. El viento soplará de componente oeste, flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 16 / 26

Fuerteventura

Se esperan intervalos nubosos de madrugada, sin descartar alguna precipitación débil, aunque el cielo tenderá a quedar poco nuboso durante el día. Las máximas se mantendrán con pocos cambios y las mínimas experimentarán un ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 17 / 24

Tenerife

El norte y este de la isla tendrán predominio de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en zonas bajas del norte de madrugada y en medianías del este hasta la tarde. En el resto de zonas se esperan intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado. En cumbres, viento fuerte de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 24

La Gomera

En el norte predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación débil. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso en general, aunque podrán aparecer intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior y en la vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24

La Palma

Habrá intervalos nubosos en el norte y oeste, mientras que en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Durante las horas centrales tenderá a nuboso en áreas de interior y en la vertiente este, donde existe baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Al final del día, el cielo tenderá a poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 14 / 22

El Hierro

Predominarán los cielos poco nubosos, salvo en el norte durante la primera mitad del día, donde estará más cubierto y no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas apenas variarán. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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