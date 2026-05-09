El padrón municipal de Santa Lucía de Tirajana supera los 86.000 habitantes y crece un 24% en una década

Santa Lucía de Tirajana sigue siendo el tercer municipio más poblado de Gran Canaria, por detrás de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. La revisión anual del padrón, aprobado recientemente en el pleno, arroja el dato de que a 1 de enero de este año son 86.084 los habitantes, 42.895 hombres y 53.189 mujeres. Como apunte, la población ha crecido en la última década en casi 17.000 personas, más que la población total de otros municipios de la isla como Teror, Valsequillo o Santa María de Guía. En el año 2016, la población oficial de Santa Lucía de Tirajana era de 69.178 habitantes.

El municipio incluso supera con creces a la población conjunta de las otras dos localidades de la comarca del sureste, pues Agüimes registró un aumento en su padrón, alcanzando las 35.892 personas, mientras que Ingenio el año pasado contaba con 32.846, esto es, 68.828 personas.

A los más de 86.000 habitantes de Santa Lucía que da el censo actual hay que sumar otras 2.000 personas extranjeras que cada cierto tiempo tienen que validar que continúan empadronadas en el municipio, un hecho que nada tiene que ver con el proceso de regulación de migrantes que el Gobierno central lleva a cabo en la actualidad en todo el país.

Entre las comunidades extranjeras con mayor presencia destacan las personas procedentes de Cuba (cerca de 3.000), Italia (supera los 2.200), Colombia (más de 2.000) y Marruecos (1.899 aproximadamente), consolidándose también colectivos relevantes originarios de Venezuela y Argentina, según los datos del padrón municipal. Esta realidad pone de manifiesto la importancia de los procesos migratorios vinculados tanto a factores laborales y familiares como a contextos económicos y sociales internacionales. También superan el millar las personas procedentes de Rumanía, y no llegan a las 1.000 las alemanas.

Desde una perspectiva de género, se observan diferencias significativas entre las distintas comunidades migrantes. En algunos colectivos latinoamericanos, como Colombia, Cuba o Venezuela, existe una mayor presencia femenina, mientras que en otros, como Senegal o Marruecos, predomina la población masculina. Estas dinámicas poblacionales responden, en gran medida, a los sectores de inserción laboral, los procesos de reagrupación familiar y las particularidades propias de cada trayectoria migratoria.

Más de cien nacionalidades

Santa Lucía continúa manteniendo la singularidad de acoger a personas de más de un centenar de países. En el otro lado de la tabla de los países con mayor presencia están otros residentes con un miembro único de lugares como Bahamas, Granada, Tanzania, Chipre, Etiopía, Nepal, Surinam, Mongolia y también siete apátridas.

Uno de los problemas que trae consigo este aumento de población recae directamente en la falta de vivienda para responder a toda la demanda actual.

El municipio sido históricamente uno de los que ha registrado el mayor crecimiento demográfico de Canarias

En ese escenario, la garantía de una vivienda digna, adecuada y asequible se ha convertido en uno de los retos centrales para cualquier estrategia de inclusión social. Para ello, el Ayuntamiento de Santa Lucía ha puesto en marcha el Observatorio de Innovación Social y Comunitaria con el objetivo de planificar y ordenar todos los retos que se ponen por delante de cara a continuar creciendo en población, que también lleva consigo una planificación de recursos y servicios que hay que dar a una población cada vez más creciente. Santa Lucía ha sido históricamente uno de los municipios con mayor crecimiento demográfico de Canarias debido a su dinamismo económico, especialmente en la zona de Vecindario y su cercanía con las principales zonas turísticas que se reparten San Bartolomé de Tirajana, que también registra un importante aumento de personas que llegan a residir, y Mogán.

Pluralidad sociocultural del municipio

El concejal de Atención Social y Comunitaria, Infancia y Familia, Saúl Goyes, asegura que los datos, en conjunto, «dibujan una sociedad diversa y en constante evolución, donde la convivencia intercultural, la inclusión social y la igualdad de oportunidades se convierten en ejes estratégicos de la acción municipal». Goyes destaca que la pluralidad sociocultural del municipio «plantea el reto de garantizar un acceso equitativo a los recursos públicos y de reforzar la cohesión social, evitando la aparición de brechas entre barrios, generaciones o comunidades de origen».

Un aspecto a destacar es que Santa Lucía de Tirajana ofrece a las personas residentes una serie de servicios que son un atractivo para muchas personas que eligen el municipio para vivir. Solo en infraestructura educativa cuenta con 17 colegios y siete centros de secundaria, además de espacios para la práctica deportiva, social y cultural.

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Desde el punto de vista académico, el profesor de la ULPGC e investigador y miembro del Grupo de Cooperación para la Educación Global (Gede), José Manuel Álamo, sostiene que, desde una perspectiva geográfica, Santa Lucía ocupa una posición privilegiada frente a las limitaciones de crecimiento de otros núcleos urbanos. Mientras que Las Palmas de Gran Canaria se ve obligada a crecer casi exclusivamente en altura y Telde cuenta con una capacidad de suelo ya muy limitada, Santa Lucía dispone de terreno llano y se configura como un corredor estratégico de servicios y logística entre el aeropuerto, la capital y la zona turística del Sur. «Esta situación permite al municipio no solo actuar como una ‘ciudad dormitorio’ de alta calidad para los trabajadores del sector servicios, sino también como un espacio con recursos culturales y deportivos de primer orden.