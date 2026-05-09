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San Isidro celebra su Romería Ofrenda entre tradición y devoción popular

San Isidro volvió a llenarse de color y alegría este sábado

San Isidro celebra su Romería Ofrenda

San Isidro celebra su Romería Ofrenda / La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

San Isidro volvió a llenarse de color y alegría este sábado con la tradicional Romería Ofrenda, una cita muy esperada que reunió a vecinos y vecinas de todas las edades para celebrar y mantener vivas las tradiciones canarias. Entre música folclórica y trajes típicos, la comitiva recorrió las calles del barrio galdense, acompañando a las carretas decoradas y a los grupos musicales que pusieron ritmo y emoción a la jornada.

La procesión fue encabezada por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, pregonero de las Fiestas de este año, junto a miembros del Ayuntamiento y representantes de la AV El Labrador. La comitiva se dirigió hasta la ermita del patrón, donde se entregaron las ofrendas, compuestas por productos de la tierra, como muestra de agradecimiento y compromiso con las raíces agrícolas de la localidad.

Teodoro Sosa Monzón, pregonero de las Fiestas de este año

Teodoro Sosa Monzón, pregonero de las Fiestas de este año / La Provincia

La Plaza de San Isidro volvió a ser el centro de la celebración, con música popular canaria, reencuentros entre familias y amigos, y los sabores tradicionales: tortillas, huevos duros, dulces y la alegría compartida que, año tras año, refuerza el espíritu en honor a San Isidro Labrador.

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El Baile de Taifas contó con las actuaciones de la A.F. Farallón de Tábata, Parranderos Arrejuntaos y la Parranda Amigos Isleños, y la velada concluyó con una animada verbena a cargo del DJ Aithamy.

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