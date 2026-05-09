Santa Brígida pone en valor el arte flamenco de alcance internacional que custodia Canarias
La Villa acoge un seminario sobre la huella artística de Flandes en Gran Canaria a través de obras de artistas de obispos, príncipes y reyes
Canarias custodia una de las colecciones más importantes de arte flamenco del mundo, obras de extraordinario valor y belleza que hunden sus raíces en un período de un desarrollo cultural sin precedente en las islas.
Con el objetivo de divulgar este excepcional patrimonio, desconocido para buena parte de la ciudadanía, así como crear narrativas que ayuden a comprender su contexto histórico, el Ayuntamiento de Santa Brígida, en colaboración con la Fundación Canaria de Arte Flamenco, celebra los próximos 18, 19 y 20 de junio el seminario El influjo artístico de Flandes en Gran Canaria (siglos XV-XVIII), que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de la Villa. Financia la Dirección Insular de Patrimonio Histórico, integrada en la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria.
Las jornadas, dirigidas tanto al público general como a especialistas, convertirán a Santa Brígida durante tres días en punto de encuentro para investigadores, historiadores, restauradores y amantes del arte con el propósito de promover el acceso a un patrimonio custodiado en templos, museos y colecciones privadas, e impulsar un turismo de calidad ligado al conocimiento y la difusión cultural.
Los señores del azúcar
Cuando los navíos procedentes del archipiélago llegaban al puerto de Amberes cargados de azúcar, la expansión de los ingenios en las islas corría pareja al asentamiento de familias flamencas atraídas por la prosperidad de este cultivo. Con ellas llegaron retablos, piezas de orfebrería, misales, cantorales, bordados, esculturas y pinturas de extraordinaria calidad. Gracias a aquel mecenazgo, Canarias conserva hoy obras de algunos de los pintores más importantes del Renacimiento y el Barroco europeo, entre ellos Joos van Cleve, Hendrick Van Balen, Pierre Pourbus, Pieter Coecke van Aelst o Lambert Lombard, pintores de príncipes, obispos y reyes.
Bajo la coordinación de los historiadores del arte José Andrés Lorenzo Palenzuela y Ricardo Suárez Acosta, el seminario reunirá a expertos que abordarán desde distintas perspectivas la trascendencia del arte de Flandes en la isla.
Jueves, 18 de junio
18:45 horas
Presentación oficial a cargo del director insular de Patrimonio Histórico, Sebastián López García, de la concejal de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Santa Brígida, Avelina Fernández Manrique de Lara, y del presidente de la Fundación Canaria de Arte Flamenco, Tomás Van de Walle Sotomayor.
19:00 horas
Conferencia: Arte de Flandes en la isla del azúcar: Gran Canaria y su patrimonio nórdico, a cargo de Isabel Saavedra Robaina.
20:00 horas
Conferencia: Arte, sociedad y heráldica: emblemas familiares flamencos en Canarias, impartida por Juan Ramón Gómez-Pamo y Guerra del Río.
Viernes, 19 de junio
19:00 horas
Conferencia: De Brujas a Ámsterdam. Arte de Flandes en Canarias: obras, talleres y centros de origen, a cargo de Jesús Pérez Morera.
20:00 horas
Conferencia: Con otra perspectiva. Arte de Flandes en Canarias a partir de su difusión, conservación y gestión, por Juan Alejandro Lorenzo Lima.
21:00 horas
Conferencia-concierto: La música de los Países Bajos en Canarias (siglos XV-XVII), por Carlos Oramas.
Sábado, 20 de junio
De 10:00 a 13:00 horas
Salida a la Iglesia de San Juan Bautista, en Telde, donde contemplar algunas de las joyas más extraordinarias del patrimonio flamenco conservado en Gran Canaria, entre ellas el célebre tríptico de La Adoración de los Pastores, una de las obras más importantes de Joos van Cleve, pintor de cámara de los reyes de Francia e Inglaterra y una de las grandes figuras del Renacimiento europeo.
Durante la visita, Iván Arencibia Rivero dará una conferencia sobre la restauración del Retablo de la Infancia de Cristo y Vida de la Virgen, de gran delicadeza y calidad, seguida de una Metáfora musical.
Inscripción
Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico: cultura@santabrigida.es
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