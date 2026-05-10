Más de 7.000 personas arropan la Romería de El Tablero en una edición marcada por la participación vecinal

La Romería y Ofrenda en honor a la Santísima Trinidad volvió a convertir este sábado a El Tablero en epicentro de las tradiciones canarias, en una edición multitudinaria que reunió a más de 7.000 personas entre vecinos, visitantes, colectivos culturales y agrupaciones llegadas desde distintos barrios y núcleos de San Bartolomé de Tirajana.

La cita, una de las más participativas del calendario festivo municipal, estuvo marcada por la implicación vecinal, el aumento de carretas y colectivos, y la presencia de los niños y niñas de Güímar, que protagonizaron la tradicional Danza de las Cintas.

Recuerdos de la escuela de El Tablero

La edición de 2026 estuvo dedicada a los recuerdos de la escuela de El Tablero y a las generaciones de vecinos y vecinas que han pasado por sus aulas desde 1925.

La celebración destacó, además, por el crecimiento de la participación respecto al pasado año, tanto en número de asistentes como de carretas y colectivos implicados en la ofrenda floral.

La romería arrancó a las 18.00 horas junto al Pabellón de Deportes de El Tablero, con una comitiva formada por 20 carretas tradicionales, dos más que en la edición anterior. Todas ellas desfilaron engalanadas con motivos típicos canarios, productos de la tierra y elementos decorativos elaborados por vecinos y familias del municipio.

La Vara del Romero de Honor

Abriendo el recorrido desfiló la carreta de la Coordinadora de Colectivos Sociales y Culturales de El Tablero, portadora de la Vara del Romero de Honor 2026.

Este reconocimiento estuvo dedicado en esta edición a Antonio Pérez Vega, conocido popularmente como Antonio SantaLucía, en homenaje a su implicación y trayectoria vinculada a las tradiciones populares del municipio.

Durante el recorrido, las calles de El Tablero se llenaron de música popular, vestimenta tradicional y ambiente festivo. Vecinos y visitantes compartieron productos típicos, bailes y parrandas en una jornada de convivencia que volvió a consolidar esta celebración como una de las más queridas del sur de Gran Canaria.

La Danza de las Cintas de Güímar emociona al público

Uno de los momentos más emotivos y aplaudidos de la tarde fue la participación de los niños y niñas llegados desde Güímar, que acompañaron la romería ataviados con vestimenta tradicional canaria.

El grupo protagonizó la tradicional Danza de las Cintas, una manifestación popular con siglos de historia vinculada a las fiestas religiosas y populares del municipio tinerfeño. El colorido baile alrededor del mástil, acompañado por música tradicional, aportó un destacado componente simbólico y etnográfico a esta edición de la romería.

Ofrenda floral ante la Santísima Trinidad

Tras el recorrido, dio comienzo la Ofrenda Floral institucional frente a la Iglesia de la Santísima Trinidad, con la participación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega; así como el resto de miembros de la corporación municipal y representantes vecinales y culturales de numerosos barrios y pueblos del municipio.

En esta edición participaron colectivos y representantes de distintos núcleos, entre ellos la Asociación Cultural Santiago El Chico de Tunte, la Asociación de Vecinos Arteara de Fataga, la Comisión de Fiestas de Ayacata, la Comisión de Fiestas Amigos de San Fernando de Maspalomas, la Asociación de Vecinos Famara de Aldea Blanca, la Asociación de Vecinos Amurga de Juan Grande, colectivos sociales y medioambientales de Castillo del Romeral, la Asociación de Vecinos de El Pajar-Santa Águeda, la Asociación de Vecinos Cercados de Espino, la Asociación de Vecinos Las Filipinas, la Asociación de Vecinos Ayagaures, la Asociación de Vecinos Montaña La Data, la Coordinadora de Colectivos Sociales y Culturales de El Tablero y la Asociación Cultural Casa del Mato.

La amplia presencia de colectivos volvió a reforzar el carácter de hermanamiento de esta iniciativa, recuperada desde 2024.

Cada entidad realizó su ofrenda floral ante la imagen de la Santísima Trinidad, en un acto cargado de simbolismo que evocó las antiguas visitas entre barrios y pueblos durante las fiestas patronales y que hoy contribuye a reforzar los lazos sociales y culturales entre los distintos núcleos de San Bartolomé de Tirajana.

“El orgullo de nuestras raíces”

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó “la capacidad que tiene El Tablero para mantener vivas las tradiciones y convertirlas en un punto de encuentro para todo el municipio”.

Marichal señaló que “esta romería representa el orgullo de nuestras raíces, el trabajo de muchísimas familias y colectivos durante meses y la fuerza de un pueblo que sigue cuidando sus costumbres generación tras generación”.

Asimismo, añadió que “el crecimiento de la participación demuestra que las fiestas populares siguen siendo espacios fundamentales para reforzar la convivencia, la identidad y el sentimiento de pertenencia entre vecinos y vecinas de todos los barrios de San Bartolomé de Tirajana”.

“Las tradiciones siguen muy vivas”

Por su parte, la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, subrayó “la enorme implicación vecinal y el crecimiento que sigue experimentando esta romería año tras año”.

“El Tablero ha vuelto a demostrar que las tradiciones siguen muy vivas y que el sentimiento de pertenencia y unión entre los pueblos del municipio continúa fortaleciéndose gracias a celebraciones como esta”, afirmó.

Broche festivo a una noche de tradición

La jornada concluyó con un gran baile popular y la convivencia entre carretas, parrandas y romeros en las inmediaciones del pabellón deportivo.

Noticias relacionadas

La Romería de El Tablero cerró así una nueva edición marcada por la tradición, la participación vecinal y el orgullo colectivo de un pueblo que sigue cuidando y transmitiendo sus costumbres de generación en generación.