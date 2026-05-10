La Aemet prevé un domingo nuboso y con posibles lluvias débiles en Gran Canaria
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios en Canarias, con viento flojo del norte y mar de fondo del noroeste con olas de hasta tres metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Gran Canaria una jornada marcada por los intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante las horas centrales y la tarde, y sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en zonas del interior del noreste.
En el conjunto de Canarias, el tiempo estará dominado por cielos poco nubosos o con intervalos de nubes, especialmente en áreas interiores durante las horas centrales del día, salvo en el norte y este de las islas de mayor relieve. Las temperaturas apenas registrarán cambios y el viento soplará del noroeste, por lo general flojo a moderado.
En cuanto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del noroeste de fuerza 3 o 4, aumentando a fuerza 5 y rolando a norte o noroeste, además de viento variable de fuerza 1 a 3. Habrá marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla. También se espera mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros, según informa Efe.
La previsión por islas es la siguiente:
Gran Canaria
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas centrales y la tarde. No se descartan lluvias débiles y dispersas, más probables en zonas interiores del noreste. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas en áreas del interior. Viento flojo de componente norte, con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 18 22
Lanzarote
Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en general, algunos bancos de nubes bajas a primeras horas y nubosidad de evolución en el este durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte, con predominio del régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Arrecife 16 23
Fuerteventura
Poco nuboso, con presencia de nubes altas de forma general, algunos intervalos de nubosidad baja al inicio del día y nubes de evolución en el este por la tarde. Temperaturas con escasas variaciones, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con predominio de las brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Puerto del Rosario 17 23
Tenerife
Cielos en general nubosos, con probables lluvias ocasionales, normalmente débiles, y apertura de claros al final del día. En las altas cumbres predominarán los cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en el norte y oeste. Viento flojo de dirección variable, con predominio de las brisas. En cumbres centrales soplará viento fuerte del suroeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de Tenerife 18 23
La Gomera
Intervalos nubosos, con predominio de cielos cubiertos en las horas centrales, sobre todo en el norte y este, donde son probables precipitaciones ocasionales y, por lo general, débiles. Temperaturas con escasos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con régimen de brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
San Sebastián de La Gomera 18 22
La Palma
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas centrales y por la tarde, especialmente en el norte y este, donde se prevén lluvias débiles o localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas interiores de la vertiente este y en altas cumbres. Viento flojo de componente norte, con predominio de las brisas, excepto en cotas altas de la Caldera de Taburiente, donde habrá intervalos de viento fuerte del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Santa Cruz de La Palma 17 22
El Hierro
Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante las horas centrales, especialmente en el norte y este, donde existe baja probabilidad de precipitaciones ocasionales y en general débiles. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con predominio de las brisas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):
Valverde 12 17
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