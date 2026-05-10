Agaete busca poner en valor su singular café con un museo y centro de interpretación

Agaete trata de reactivar su Casa del Café. La consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tramita de la mano del Ayuntamiento la redacción del proyecto para poner en marcha el centro de interpretación, que dispondrá de cafetería, y que servirá de punto de encuentro de una actividad agrícola que ha alcanzado una gran proyección exterior gracias a su singularidad europea.

El futuro Centro de Interpretación-Museo del Café de Agaete da sus pasos para «dotar al municipio de una infraestructura cultural, interpretativa y turística capaz de poner en valor uno de sus elementos más singulares y reconocidos: el café de Agaete».

Necrópolis

La reforma del inmueble situado junto al Maipés aspira a ser una oferta complementaria que ofrecen las distintas fincas productoras privadas vinculadas a este cultivo en El Valle, excluyendo por tanto que aspire a ser un espacio competitivo respecto a las experiencias actualmente desarrolladas en torno a este producto.

Cafeto en producción. / José Carlos Guerra

La obra para acondicionar el inmueble está en manos de la Sociedad Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos en Canarias (Gesprotur), una sociedad pública dependiente de Turismo del Gobierno de Canarias. Y persigue definir, desde una perspectiva arquitectónica, técnica y museográfica, la rehabilitación y adecuación de las edificaciones previstas, así como los contenidos expositivos y funcionales asociados al centro, «con el fin de generar un espacio atractivo, accesible y coherente con la identidad del lugar, que contribuya a la divulgación del patrimonio histórico, cultural, agrícola, paisajístico y turístico vinculado al café de Agaete», según los promotores.

Concepto de muealización

El concurso contempla la redacción de proyecto de arquitectura, así como el de ingeniería para poner al día las instalaciones eléctricas, iluminación, telecomunicaciones, protección contra incendios, climatización, ventilación, instalaciones especiales, fontanería y saneamiento. Y, por último la redacción de proyecto de musealización, incluyendo la definición conceptual, espacial y funcional que mostrará la propuesta expositiva.

Los trabajos de redacción tienen tres meses para terminarse desde su adjudicación, y cuenta con una partida inicial de 30.598,14 euros. El proyecto ganador servirán de base para prever la inversión necesaria para la remodelación del inmueble y su posterior reapertura al público.

Precisamente, el Ayuntamiento de Agaete ha organizado para los días 15, 16 y 23 de mayo «una experiencia de recolección colectiva de café en finca», que permite abrir las puertas a participar en el proceso.

La actividad, que enmarcada en la marca ‘Café de Mujer’ y el Proyecto Paraguas apoyado por Aider Gran Canaria, «reivindica el papel protagonista y crucial de las mujeres en el sector, que serán las mentoras de la actividad como embajadoras de este saber tradicional.

Gratuita y limitada

Los participantes podrán descubrir técnicas de cultivo y oficios tradicionales.

La inscripción es gratuita y tendrá plazas limitadas a un máximo de 30 participantes. Y, a lo largo de la jornada, se combinará el conocimiento técnico con el saber tradicional, en un formato participativo que permite comprender el valor real de cada grano y el trabajo que hay detrás de su producción.

El Ayuntamiento recalca que «el café de Agaete es un producto agrícola único que forma parte del patrimonio cultural del municipio y que de esta forma se busca reforzar y poner en valor no solo por su valor agrícola, sino por su carácter artesanal y su producción a pequeña escala, por mantener las técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación y afianzar el vínculo entre el cultivo, el territorio y la identidad local.

La jornada concluirá con una degustación de café de Agaete y productos locales, como forma de cerrar el ciclo desde la producción hasta el consumo.

Además, durante la jornada los participantes recibirán formación por profesionales vinculados al sector, «que enriquecerán las explicaciones de los agricultoras del café».

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Agaete persigue con estas acciones impulsar la dinamización del medio rural, la promoción del producto local y la conservación de prácticas agrícolas tradicionales.