'Chiqui', 'Merak' y 'Guillermo' acaban en el desguace

Puertos Canarios manda al desguace a una decena de embarcaciones de recreo y pesca artesanal que se encuentran en estado ruinoso, que suponen un riesgo de contaminación y que ocupan espacio en los varaderos de los muelles de Arguineguín (Mogán) y Las Nieves (Agaete). Los barcos habían salido a subasta a finales del año pasado en precios de salida que oscilaron entre los 200 y 600 euros, pero no encontraron interesados, y uno fue dado de baja para salir a faenar hace casi nueve años.

Los barcos abandonados suponen un lastre para los puertos. Entre otras razones, porque ocupan un espacio que muchas veces es envidiado por otros marineros ante la escasez de atraques disponibles; es una pérdida económica para los gestores porque podrían contar con nuevos usuarios; un riesgo potencial de inseguridad para personas y su entorno náutico, y a su vez supone un grave problema medioambiental, con el riesgo de contaminación que generan por posibles vertidos y por acumular residuos peligrosos durante años.

El 'Merak', atracado desde hace años en Agaete. / LP / DLP

Puertos Canarios llevó a cabo en primera instancia una subasta para deshacerse de estos barcos en los muelles del sur y noroeste de la isla, pero no siempre encontró interesados, por lo que ha dado ahora un siguiente paso para borrarlos del lugar mediante la contratación de una empresa que se encargará del desmantelamiento de un total de nueve barcos, cuyos propietarios resultan desconocidos o bien carecen de la obligatoria autorización administrativa para la ocupación del dominio público portuario.

Protección ambiental

Por todo ello, el ente público dependiente del Gobierno de Canarias encargado de la gestión pública de sus puertos considera necesaria y urgente su retirada y gestión bajo la normativa en materia de residuos y protección ambiental.

'Tamborín Uno', en su estado actual. / LP / DLP

La relación de barcos abandonados en Arguineguín incluye a Chiqui, un barco de fibra de vidrio de 3,99 metros de eslora (longitud) por 1,72 de manga (ancho) y a Guillermo, un pesquero artesanal de madera de 8,73 y 2,2 metros que el ministerio de Pesca dio de baja definitiva desde el 19 de julio de 2017 para la actividad profesional y desde entonces ha quedado sin faena. También la barca auxiliar La Milagrosa de 3,99 metros y 1,72 metros.

'Solemar', en su estado actual. / LP / DLP

Además incluye el yate construido con poliéster reforzado de fibra de vidrio (P. R. F. V.) Solemar, de 6,15 metros por 2,27 metros; el Taisma, del mismo material de poliéster, de 7,55 metros por 2,66 metros; el Tamarco I y el yate bajo el nombre Tamborín I, también del mismo material, que miden en ambos casos 6,85 metros, por 2,40 metros; la falúa Chape II, de 4,20 y 2,26 metros, que se subastó sin éxito por 600 euros a finales del año pasado, por lo que acabará troceado.

El único que conserva el motor

Por último, y con base en el puerto de Las Nieves de Agaete, el yate Merak de la marca Mistral de 9,25 y 3,09 metros. Curiosamente, es el único que contaba con motor, en este caso un Volvo Penta. Se trata de una embarcación de recreo a vela con una cabina, propulsada originalmente por un motor intraborda de gasolina. Se subastó por Puertos Canarios por 200 euros y el técnico hablaba entonces de su posible recuperación «con cierta inversión de tiempo y económica». Pero no convenció a los posibles interesados, lo que ha facilitado su actual desguace.

El barco 'Chiqui', en tierra. / LP / DLP

La empresa adjudicataria está obligada a tomar medidas medioambientales del entorno y gestión de residuos contaminantes, la descontaminación mediante la limpieza y extracción de líquidos, aceites, baterías, residuos peligrosos y otros elementos contaminantes, el despiece manual y mecánico y su traslado a gestor autorizado, con separación, etiquetado y tratamiento conforme a la normativa vigente. Los trabajos de servicio de desmantelamiento y desguace de embarcaciones abandonadas en los puertos de Arguineguín y Las Nieves han sido adjudicados a Excavaciones Graval S.L., por 44.062 euros y un plazo de un mes para ejecutar todos los trabajos.

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Dueños desconocidos

Las nueve embarcaciones localizadas en Mogán y Agaete presentan un estado de abandono y desuso, tanto por la falta de mantenimiento como por el abandono por parte de sus armadores. Todas estas embarcaciones se encuentran en dominio público portuario sin autorización administrativa y con titularidad desconocida. Y, según el informe técnico, deben considerarse en estado ruinoso, dado que resultan irrecuperables para su uso original. Su restauración se considera, en algunos casos, inviable técnicamente y en otros antieconómica, lo que justifica su declaración de residuos, por lo que se hace imprescindible la contratación para llevar a cabo el desmantelamiento y desguace de los restos de estas.