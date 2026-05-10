La Feria Gran Canaria Me Gusta atrae a más de 11.000 visitantes en su 13ª edición

La Feria Gran Canaria Me Gusta clausuró este domingo su 13.ª edición con una notable respuesta del público. Más de 11.000 personas visitaron durante el fin de semana los distintos espacios del Recinto Ferial de Agüimes, en una edición marcada por el cambio de ubicación y por un formato más reducido debido a las próximas obras de Infecar, Feria de Gran Canaria.

El evento volvió a consolidarse como una cita clave para la promoción del producto de cercanía, la gastronomía local y el trabajo del sector primario. La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, destacó que la feria reafirma “el respaldo social a un modelo que pone en valor el producto local, el trabajo del sector primario y la identidad gastronómica de Gran Canaria”.

Un escaparate para el producto de cercanía

Alonso subrayó que la feria constituye “una herramienta clave para seguir impulsando el consumo de productos locales y la soberanía alimentaria en Gran Canaria”. En este sentido, señaló que el encuentro volvió a cumplir su objetivo de acercar el producto local a miles de personas, no solo a través de la venta directa, sino también mediante actividades orientadas a la formación, la divulgación y la concienciación.

La consejera puso en valor las propiedades organolépticas del producto de cercanía, así como su contribución al respeto del medio ambiente, al cuidado del paisaje insular y al impulso de un modelo de economía circular promovido por el Cabildo de Gran Canaria.

Gastronomía, catas y actividades para todos los públicos

La programación de esta 13.ª edición combinó exhibiciones gastronómicas, catas, degustaciones, talleres infantiles y actividades divulgativas vinculadas al mundo rural, la pesca, la ganadería y la industria agroalimentaria de la isla.

Entre las propuestas celebradas este domingo destacó la elaboración de la tarta de queso canario a cargo de Alexis Neketán, de la Pastelería Neketán, acompañado por la comunicadora gastronómica Vanesa Delgado. También tuvo gran acogida la preparación de ventresca de atún rojo con ajo blanco de coco, elaborada por los chefs del restaurante Dorotea, Carlos Padilla y Benedetta Guidetti, junto al periodista Francisco Bellín. Por su parte, Olga Torres, de Molinería Pérez Gil, ofreció una interpretación del tradicional frangollo.

El sector primario, protagonista de la jornada

El espacio dedicado al sector primario volvió a ser uno de los grandes atractivos de la feria, con propuestas centradas en la divulgación gastronómica y en la promoción del producto local. Actividades como ‘Desayuna con Gran Canaria’, ‘La Aldea: despensa de sabores de la tierra y el mar’, las sesiones de ‘Vive el sabor: recetas y vinos de Gran Canaria’ y la cata comentada de productos locales permitieron al público descubrir la diversidad agroalimentaria de la isla.

Las carnes de producción insular también ocuparon un lugar destacado en la programación dominical. La actividad ‘Consume baifo de Gran Canaria’, impulsada por Asoquegran, contó con la participación de jóvenes promesas de los centros formativos de cocina de la isla. A esta propuesta se sumaron las acciones gastronómicas organizadas por Mataderos Insulares, centradas en la carne de vaca de Gran Canaria y su armonización con vinos con DOP Gran Canaria, en un diálogo entre tradición e innovación culinaria.

Los más pequeños también se acercan al producto local

El área infantil volvió a registrar una elevada participación en los talleres dirigidos por Sophie Arellano, una de las actividades familiares más concurridas de la feria. A través de dinámicas participativas y recetas elaboradas con productos de la isla, niños y niñas pudieron acercarse al valor del producto local y a hábitos de alimentación saludable de una forma didáctica y divertida.

La Feria Gran Canaria Me Gusta está promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. Esta edición contó con Cajasiete como colaborador oficial, así como con la colaboración del proyecto Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes. Además, SPAR Gran Canaria fue patrocinador de la feria y Equipatel, patrocinador oficial del equipamiento.