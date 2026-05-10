Premio a una emprendedora de San Bartolomé de Tirajana: Moneiba García, la ayuda hecha oficio

Moneiba García Perera, oriunda del municipio de San Bartolomé de Tirajana, tuvo claro desde su más tierna juventud que lo que la hacía feliz era ayudar y hacer feliz a los demás. Nacida en el seno de una familia de padres emprendedores ( dueños de un supermecado), a Moneiba nunca le ha dado miedo llevar la iniciativa y sacar adelante los proyectos que se le vienen a la mente. Siempre le ha gustado ver una sonrisa en los rostros ajenos, lo que la impulsó a convertirse en técnico de animación cultural, pero esa pasión por contribuir al bienestar de otras personas la llevó a estudiar una de las carreras que, a su jucio, es de las más bonitas que existen: Educación Social. Su carácter inquieto y su espíruto protector y caritativo no dejaron que cejara en su misión de cuidar a las personas que la rodeaban, por lo que, poco después, sumó a su currículum el título de socorrista.

Los gustos de Moneiba siempre han estado muy ligados a los de su hermano César, con quien lleva trabajando mano a mano desde hace décadas. Ambos estudiaron animación sociocultural y un día coincidieron en que sería una aventura apasionante montar una asociación juvenil para un proyecto de clase en la que organizaran campamentos de verano para niños y jóvenes. Lo que comenzó como un proyecto divertido, fue forjando en ellos, poco a poco, la idea de construir algo más grande. Por ello, unos años después decidieron profesionalizarse en el sector y fundar su primera empresa, Animación.com. Aprovechando el vínculo que habían creado con los jóvenes en los campamentos y todo lo que les habían enseñado sobre el sector, decidieron contratarlos y convertirlos en sus primeros trabajadores. A partir de ahí, la compañía se dedicó a organizar comuniones, bodas, talleres infantiles y fiestas de pueblo.

Moneiba recuerda que con el tiempo sus allegados se dieron cuenta de que estaban montando un gran número de eventos en el municipio y de que cada vez eran más conocidos en la localidad, por lo que les sugirieron que dieran un paso más. Fue entonces cuando ella y su hermano César decidieron fundar Al Instante Producciones, que hoy en día es una de las empresas líderes en el sector de la organización de eventos.

Moneiba García, directora de seguridad de Provital. / José Pérez Curbelo

Un Inicio agridulce

Para los hermanos García Perera, la seguridad era un factor fundamental en cualquier actividad que montaban, sobre todo cuando había niños involucrados. Esta preocupación por el cuidado de los demás los llevó a formarse en el sector de la seguridad. Cuando todo iba viento en popa, Moneiba recuerda que los sorprendió un mazazo que se convirtió en uno de los peores momentos de su vida: su madre falleció de un infarto. Este momento trágico hizo reflexionar a los hermanos, que estaban desolados y con la idea de que necesitaban hacer algo para ayudar a las personas que pudieran pasar por una situación similar a la de su madre. En ese instante acordaron que querían aportar su granito de arena al mundo del transporte sanitario, así que reunieron algo de dinero, compraron una ambulancia y decidieron fundar Provital, la empresa de seguridad y emergencias por la que han sido galardonados.

Moneiba comenzó a ayudar a los demás desde su infancia y ha hecho de ello su oficio

A partir de ese momento, César y Moneiba fundaron Grupo GP, que alberga todas sus empresas. Al comienzo de Provital únicamente disponían de una ambulancia con la que atendían las urgencias del municipio por la tarde y por la noche. Con el tiempo adquirieron una segunda ambulancia y fueron ampliando sus servicios hasta tener una flota numerosa. Hoy en día, pese que «los intereses comeriales existen», aclara la empresaria, los hermanos continúan ejerciendo una labor desinteresada y solidaria cada vez que tienen la ocasión, como hicieron hace dos años al donar una ambulancia a Senegal con tecnología de última generación.

Moneiba considera que todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, pese a que desde fuera pueda parecer que no está muy relacionado, en realidad, sí que lo está. Su formación como animadora sociocultural la llevó a montar su primera empresa y sus experiencias vitales, unidas al trabajo social, la condujeron a montar Provital. Siguiendo este patrón, no resulta extraño averiguar que, desde que tuvo ocasión, la galardonada decidiera añadir el socorrismo a los servicios que prestaría su compañía. Su vida personal y profesional están regidas por el mismo patrón de «ayudar a los demás; esa es la constante que siempre me ha impulsado a hacer cosas nuevas y a embarcarme en nuevos proyectos», afirma.

Lo que empezó como un proyecto de clase se convirtió en una exitosa empresa familiar

Actualmente, el proyecto que comenzó junto a su hermano durante su formación académica se ha expandido y parece no tener límites. Ahora Moneiba es directora de seguridad y presta sus servicios a algunos de los eventos más masivos y relevantes de las islas, como son el WRC Rally Islas Canarias 2026 y las cabalgatas del Carnaval de Maspalomas y de Las Palmas de Gran Canaria. Moneiba asegura que, aunque se trata de citas gigantescas en las que brotan momentos de estrés cada pocos minutos y tiene una enorme responsabilidad, le resulta reconfortante comprobar que puede gestionarlos y aclara que no existe momento más satisfactorio que el «uf, lo hemos hecho» cada vez que termina un evento de este calibre.

Cuando los hermanos García Perera recibieron el premio Vocación de Servicio durante la gala Premios Emprendedores SBT 2026, ninguno de los dos lo esperaba. Hacía ya 16 años desde que fundaron Provital y este reconocimiento los cogió totalmente desprevenidos. Moneiba asegura que este galardón la emociona especialmente porque es un reconocimiento a algo que han «mamado e implementado desde chiquitos», la pasión por la emprendeduría y la ayuda a los demás. La empresaria anima a todos los jóvenes del municipio a que no tengan miedo de emprender, que encuentren su vocación y que persigan sus metas hasta el final.