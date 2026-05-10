Valleseco reúne a unas 4.000 personas en la XIX edición del Canto a la Laurisilva

La lluvia fina, el tradicional chipi-chipi propio de los bosques de laurisilva, no impidió que Valleseco celebrara con éxito este sábado, 9 de mayo, la XIX edición del Canto a la Laurisilva, una cita que congregó a unas 4.000 personas en el entorno del Área Recreativa de La Laguna.

Vecinos, vecinas y visitantes llegados de distintos puntos de Gran Canaria disfrutaron de una jornada de convivencia, naturaleza y cultura, con una programación pensada para todos los públicos y marcada por el ambiente familiar. A pesar de la pertinaz llovizna que mantuvo una constante presencia, sumándose a la celebración del día.

Desde primeras horas de la mañana, el público participó en talleres creativos, juegos infantiles, música en directo y distintas actividades impulsadas con la colaboración de colectivos sociales, vecinales y deportivos del municipio.

La lluvia fina hizo acto de presencia a mitad de la jornada, aportando un toque muy característico al entorno natural de La Laguna. Por motivos de seguridad, únicamente fue necesario suspender la actuación de la Escuela de Baile de Valleseco, cuyos integrantes no pudieron mostrar sobre el escenario las coreografías preparadas para esta edición.

Sí subieron al proscenio para mostrar su buen hacer los alumos del coro Escuela de Música de Valleseco. Posteriormente, las integrantes del Aula de Teatro, dirigido por Iván Álamo tomaron el relevo sobre las tablas. Sus integrantes mostraron todo su ímpetu y gracia con un fragmento de la obra 'Una noche de verano' de William Shakespeare. Un 'drama' que representarán en su integridad, el próximo 24 de junio en el Auditorio de la localidad.

Talleres, tradición y mucho color

Los talleres registraron una elevada participación, especialmente entre niñas, niños y familias. Entre las propuestas destacó el original taller de pintado de paraguas, dirigido por el artista Felipe Juan, una actividad vistosa y participativa que llenó de color una jornada marcada por la lluvia.

También hubo espacio para la tradición y el deporte autóctono. Antes de subir al escenario, los integrantes de Arístides Moreno & 101 Brass Band protagonizaron un simpático y sano pique jugando a la bola canaria junto al Club de Bola y Petanca Fuente de La Rosa, dejando imágenes entrañables y poniendo en valor una de las prácticas deportivas más representativas del Archipiélago.

Uno de los momentos más esperados fue el concierto de Arístides Moreno & 101 Brass Band, que finalmente pudo celebrarse tras las dudas iniciales provocadas por las condiciones meteorológicas.

El público respondió con entusiasmo a un espectáculo cargado de energía, humor y cercanía, que se convirtió en el gran broche musical de esta decimonovena edición del Canto a la Laurisilva.

Valoración positiva del Ayuntamiento

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valleseco, Inma Herrera Marrero, realizó una valoración muy positiva del desarrollo de la jornada.

“Ha sido una jornada muy emotiva y muy participativa, con un ambiente familiar extraordinario y con familias llegadas desde distintos puntos de la isla. Quiero agradecer la implicación de todos los colectivos, asociaciones vecinales, clubes deportivos y entidades que hacen posible esta cita, así como al área de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, por apostar por este espacio de cultura y naturaleza único en la isla”, destacó.

Herrera subrayó que “la lluvia forma parte de la esencia de la laurisilva y del propio Canto. Solo tuvimos que suspender una actuación por seguridad, pero el resto de la programación se desarrolló con normalidad y el concierto de Arístides Moreno y 101 Brass Band fue todo un éxito”.

La concejala añadió que esta edición marca ya el camino hacia el próximo aniversario del evento. “Esta decimonovena edición nos permite seguir mejorando y preparando con ilusión la vigésima edición del Canto a la Laurisilva, una cita muy especial que queremos que continúe creciendo y consolidándose como uno de los grandes encuentros culturales y familiares de Gran Canaria”, señaló.

“Un regalazo” para Arístides Moreno

Por su parte, Arístides Moreno mostró su satisfacción por regresar por segunda vez al Canto a la Laurisilva.

“Es un regalazo poder estar aquí y compartir esta fiesta en un lugar tan bonito y tan natural como La Laguna de Valleseco. Es un evento súper divertido donde se reúne toda la familia y eso es precisamente lo que más me interesa de este tipo de espectáculos”, afirmó.

También el presidente del Club de Bola y Petanca Fuente de La Rosa, César Luis Guerra Pérez, valoró la importancia de participar un año más en esta cita.

“Para nosotros es un honor estar un año más en el Canto a la Laurisilva, promocionando la bola canaria y acercando este deporte autóctono a las familias de toda la isla”, señaló.

Camino a la vigésima edición

Consolidado como uno de los encuentros culturales y familiares más emblemáticos de Gran Canaria, el Canto a la Laurisilva volvió a demostrar la capacidad de Valleseco para combinar naturaleza, tradición, cultura y participación ciudadana en un entorno privilegiado.

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