Valsequillo decreta la emergencia para reparar la red de alcantarillado dañada por la borrasca Therese en San Roque y San Miguel

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha decretado la emergencia para ejecutar de forma inmediata las obras de reparación de la red de alcantarillado en los barrancos de San Roque y San Miguel, gravemente dañada por la borrasca Therese el pasado mes de marzo. El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, firmó recientemente los decretos que permiten contratar por la vía de urgencia los trabajos necesarios para restablecer el sistema de saneamiento municipal.

La actuación responde a los daños ocasionados por el temporal, que provocó colapsos estructurales, arrastres de materiales y la destrucción de colectores y accesos en distintos puntos de la red. El objetivo prioritario es recuperar la evacuación de aguas residuales, garantizar la salubridad pública y evitar posibles vertidos incontrolados al medio natural.

La inversión específica en estos dos barrancos supera los 3,1 millones de euros. La reparación del colector de saneamiento y la pista de acceso en el Barranco de San Miguel cuenta con un presupuesto estimado de 2.020.550 euros, mientras que las obras de reposición de la red en el Barranco de San Roque ascienden a 1.171.157 euros. El grupo de gobierno trabaja además en una tercera actuación en el Barranco de Los Mocanes.

La valoración técnica de los daños totales causados por la borrasca Therese en el municipio asciende a 5.683.707 euros, una cuantía que será financiada al 50% por el Gobierno de España, según anunció el ministro Ángel Víctor Torres durante su visita a Valsequillo.

Riesgo de vertidos y daños ambientales

La tramitación por emergencia permite acortar los plazos habituales de contratación e iniciar las obras de forma inmediata. Los informes técnicos advierten de que la rotura de los colectores en los cauces supone un riesgo cierto de vertidos incontrolados, con posibles focos insalubres y afección al dominio público hidráulico.

Además, la inestabilidad del terreno tras el temporal obliga a actuar con rapidez para evitar que nuevos episodios de lluvia agraven los daños y eleven los costes de reparación.

Inicio de los trabajos

Las obras comenzaron esta semana en el Barranco de San Roque, mientras que la intervención en el Barranco de San Miguel está previsto que arranque durante el mes de mayo. Los trabajos requerirán maquinaria pesada y medios especializados debido a la complejidad geotécnica de los barrancos.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, señaló que estas obras son esenciales para proteger la salud de la población y el entorno natural del municipio. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Víctor Navarro, destacó que la recuperación del saneamiento es clave para preservar el medio ambiente, garantizar la viabilidad del sector primario y conservar espacios naturales vinculados al senderismo y al disfrute ciudadano.

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El concejal de Servicios, Ibán Medina, subrayó que la prioridad municipal es recuperar cuanto antes la operatividad del sistema en ambos barrancos y asegurar una infraestructura básica para la salud pública y el bienestar de Valsequillo.