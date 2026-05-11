La Aemet avisa de un cambio en Gran Canaria: llegan más nubes, lluvias débiles y suben las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera para este lunes en Gran Canaria un día con intervalos nubosos, que irán dando paso a cielos más cubiertos en el norte y el este de la isla durante la tarde, zonas en las que no se descartan lluvias débiles y dispersas. En el conjunto del Archipiélago, la jornada comenzará con predominio de cielos poco nubosos, aunque la nubosidad aumentará por la tarde en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas máximas registrarán un ascenso, mientras que el viento soplará flojo en general. En la provincia oriental será variable, y en la occidental dominará la componente noroeste. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será del suroeste y podría soplar localmente fuerte, con posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el mar, la Aemet prevé viento del oeste o noroeste de fuerza 2 a 4, además de variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Se espera mar de fondo del suroeste, con olas de un metro en las islas occidentales, y del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros en las orientales. También podrán producirse aguaceros ocasionales y visibilidad regular, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

Gran Canaria

Intervalos nubosos, que tenderán a cielos nubosos en el norte y este durante la tarde, cuando podrían registrarse lluvias débiles y dispersas.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios o con un ligero aumento de las máximas en las vertientes norte, sur y oeste. El viento soplará flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23

Lanzarote

Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el este por la tarde, donde tenderá a quedar nuboso.

Temperaturas sin cambios significativos. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte y algo más intenso durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 17 / 24

Fuerteventura

Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el este durante la tarde, donde tenderá a nuboso.

Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte, más intenso en las horas centrales del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 18 / 24

Tenerife

Cielos poco nubosos, que evolucionarán a nubosos en el norte y este a lo largo de la mañana. No se descartan lluvias débiles y dispersas, especialmente en el este durante la tarde.

Las temperaturas mostrarán pocos cambios o máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente oeste. El viento será flojo del noroeste, con mayor intensidad en costas del suroeste por la tarde. En las cumbres centrales, viento del suroeste localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 24

La Gomera

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la tarde.

Las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas experimentarán un ligero ascenso, sobre todo en zonas de interior. Viento flojo del noroeste, más intenso en áreas expuestas durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24

La Palma

Intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos durante las horas centrales y la tarde, especialmente en el este, donde podrían producirse lluvias débiles y dispersas.

Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero aumento de las máximas en las vertientes norte y este. Viento flojo del noroeste, con mayor intensidad en zonas expuestas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 17 / 23

El Hierro

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán prácticamente sin variaciones y las máximas subirán ligeramente de forma general. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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