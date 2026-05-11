Arucas celebra la X Edición del Encuentro de Asociaciones

El Aula de la Naturaleza de Lomo Jurgón acogió la X Edición del Encuentro de Asociaciones de Arucas, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana con el objetivo de fortalecer el tejido asociativo del municipio y favorecer el trabajo en red entre colectivos.

La jornada reunió a distintas asociaciones y entidades de Arucas, que compartieron experiencias, proyectos y formas de organización ya implantadas en diferentes barrios y ámbitos sociales. El encuentro se planteó como un espacio de intercambio para poner en común necesidades y líneas de actuación, además de identificar posibles vías de colaboración entre colectivos.

Intercambio de herramientas y modelos de gestión

El programa incluyó también la revisión de herramientas y modelos de gestión procedentes de otros municipios. Entre los ejemplos presentados figura el de la Asociación Vecinal Artemi de Las Palmas de Gran Canaria, que aportó su experiencia en la organización y el funcionamiento interno de entidades vecinales.

La décima edición del encuentro propició el diálogo y el aprendizaje conjunto, con el objetivo de facilitar la creación de redes estables y abrir nuevas oportunidades de cooperación. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se valoró de forma positiva la participación y la implicación de las entidades asistentes, al tiempo que se destacó el papel de las asociaciones en la vida social, cultural y comunitaria de Arucas.

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El Ayuntamiento de Arucas señaló que este tipo de iniciativas se enmarca en su apuesta por generar espacios de encuentro que impulsen la participación ciudadana y refuercen el trabajo colectivo en el municipio.