Ayudas de hasta 20.000 euros al autoconsumo compartido: cómo acceder a las subvenciones en Gran Canaria

Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas durante 2026. La convocatoria, aprobada por el Consejo Insular de la Energía, cuenta con una dotación inicial de 175.000 euros y busca fomentar la instalación de sistemas solares fotovoltaicos compartidos en la isla.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta 20.000 euros por proyecto, con dos líneas de financiación. Por un lado, se conceden hasta 500 euros por kilovatio de potencia instalada, con un tope de 15.000 euros, y por otro, hasta 300 euros por kilovatio hora de almacenamiento, con un máximo de 5.000 euros. El objetivo es facilitar la implantación de energías renovables y reducir costes energéticos.

La convocatoria está dirigida a comunidades de propietarios, agrupaciones de personas físicas o jurídicas y comunidades energéticas legalmente constituidas. Todas deberán cumplir los requisitos establecidos para acceder a unas ayudas que priorizan modelos de generación compartida y participación ciudadana.

Plazos

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el crédito disponible. Las solicitudes se tramitarán preferentemente por vía telemática a través de la sede electrónica del organismo insular, aunque también se contempla la presentación en papel para quienes no dispongan de medios digitales.

El programa pretende avanzar hacia un sistema energético más sostenible y distribuido, reduciendo la dependencia exterior y fomentando la implicación directa de la ciudadanía en la producción de energía. Entre los beneficios destacan el ahorro en la factura eléctrica y una mayor eficiencia en el consumo.

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Para dar a conocer los detalles de la convocatoria, el Consejo Insular de la Energía ha celebrado una jornada informativa en su sede. En ella se explicaron las condiciones de acceso y las ventajas de este modelo, que gana peso en la estrategia insular de transición energética.