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El bodegón de este municipio de Gran Canaria donde la comida casera y las carnes a la brasa conquistan desde el primer bocado

El restaurante ofrece una experiencia gastronómica que conquista a sus comensales

Las carnes a la brasa son uno de los puntos fuertes del restaurante

Las carnes a la brasa son uno de los puntos fuertes del restaurante / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Santa Brígida se encuentra Bodegón Vandama, un restaurante donde la cocina casera y las carnes a la brasa están presentes en su carta. Además, ofrecen un ambiente tradicional para que sus comensales disfruten de cada plato.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto continúan con su serie gastronómica "21 municipios, 21 sabores", y en esta ocasion ha tocado visitar un restaurante del municipio de Santa Brígida. "Un rincón donde la comida casera, la brasa y el sabor tradicional conquistan desde el primer plato", aseguran.

Entrantes que conquistan en cada bocado

Uno de los platos imprescindibles del establecimiento son las salchichas de la abuela Úrsula, acompañadas de una salsa secreta familiar que "está buenísima". "Esto empieza bien", comentan en el vídeo mientras disfrutan de una de las recetas más famosas del local.

También probaron la ensalada de queso de cabra con aliño especial y las croquetas de jamón ibérico que destacan por su cremosidad en cada bocado.

Carnes a la brasa

Tras sus entrantes, llegaron las esperadas carnes a la brasa que son uno de las especialidades de Bodegón Vandama. Entre sus opciones, se decantaron pro el vacío de solomillo y el secreto ibérico, dos platos que destacan por su sabor y jugosidad. "Auténtico sabor a brasa", comentan.

Como broche final, probaron dos de las elaboraciones casera del restaurante. El mousse de chocolate y el llamado “Picón de Vandama”, una versión del conocido polvito uruguayo. Todo ello en un establecimiento "donde el ambiente canario se siente y se saborea", describen.

Horario y ubicación

Bodegón Vandama se encuentra en la Carretera de Bandama, 116, en Santa Brígida. Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que demuestra la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus entrantes y sus carnes a la brasa. "A este sitio siempre vas a querer volver", aseguran.

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Abre miércoles, jueves y domingo de 13:00 a 17:30 horas, mientras que viernes y sábado lo hace en horario ininterrumpido de 13:00 a 22:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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