David Pantaleón pregonará las Fiestas del Huevo Duro de Valleseco

El director y guionista David Pantaleón será el pregonero de las Fiestas del Huevo Duro de Valleseco, en el acto que abrirá oficialmente las Fiestas Patronales en honor a San Vicente Ferrer. La cita está prevista para el sábado 16 de mayo, a las 20.30 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Nacido en Valleseco en 1978 y licenciado en Arte Dramático por la Escuela de Actores de Canarias, Pantaleón inició su trayectoria como director en 2006. La información municipal recoge que ha obtenido más de una treintena de premios nacionales e internacionales y que su filmografía ha pasado por festivales como Róterdam, Venecia, San Sebastián, Oberhausen, Málaga o Río de Janeiro. Entre sus trabajos citados figuran La pasión de Judas (2014), El becerro pintado (2017) y el largometraje Rendir los machos (2021), que, según el consistorio, fue reconocido con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. El Ayuntamiento también señala que recientemente dirigió el videoclip La Graciosa, colaboración musical entre Quevedo y Elvis Crespo.

Proyectos en el Centro Ocupacional

La nota municipal destaca una etapa de su carrera ligada al Centro Ocupacional de Valleseco, donde realizó sus primeros cortometrajes junto a personas con diversidad funcional del municipio. En ese contexto se mencionan títulos como Fondo o forma (2011), A lo oscuro más seguro (2013) y La pasión de Judas (2014), integrados en la trilogía Cuentos de cartón. El Ayuntamiento enmarca esos trabajos como experiencias de creación colectiva y de proyección exterior vinculadas a la inclusión.

El alcalde José Luis Rodríguez Quintana subraya en declaraciones difundidas por el Ayuntamiento la relación del cineasta con el municipio y su proyección exterior. En el ámbito personal, la información municipal incluye referencias populares asociadas a su familia, como la expresión “Los de Lito”, utilizada en el pueblo y que, con el tiempo, dio nombre a su productora Los de Lito Films.

Actualmente, Pantaleón compagina su trabajo audiovisual con la docencia en el Instituto del Cine de Canarias, mientras continúa desarrollando proyectos, según detalla la organización. Con el pregón del 16 de mayo, Valleseco dará comienzo a una nueva edición de sus fiestas, con el inicio formal de los actos en la Casa Consistorial.