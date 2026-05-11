Los empresarios de Arinaga miran al futuro: más de 600 inscritos en unas jornadas sobre IA

La Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga, Aenaga, afronta la recta final para la celebración de sus II Jornadas Empresariales con una respuesta récord por parte del tejido empresarial canario. A pocos días de su inicio el encuentro ya supera los 600 inscritos, una cifra que confirma el creciente interés de las empresas del Archipiélago por los nuevos retos vinculados a la innovación, la inteligencia artificial y la mejora de la competitividad. Las jornadas se celebrarán este miércoles y jueves, 13 y 14 de mayo, bajo el lema La Empresa Inteligente: competir, crecer, liderar, y tendrán lugar en el Teatro Auditorio Agüimes. La organización ha elegido este recinto, de mayor capacidad, tras el éxito de la primera edición celebrada el pasado año y ante la elevada demanda registrada en esta nueva convocatoria.

En 2025 el encuentro reunió a 173 participantes de 136 empresas entre panelistas, ponentes y asistentes, en el Teatro Cruce de Culturas de Agüimes. Un año después, la segunda edición multiplica ampliamente esas cifras y refuerza la vocación de Aenaga de consolidar estas jornadas como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la generación de contactos profesionales y el análisis de las herramientas que marcarán el futuro de las empresas canarias.

El presidente de Aenaga, Cornelio Suárez, destaca que «la respuesta empresarial está siendo extraordinaria y confirma que las empresas canarias necesitan espacios útiles donde compartir conocimiento, tendencias y herramientas prácticas para mejorar su competitividad».

Participantes destacados

El programa reunirá a especialistas nacionales e internacionales en transformación digital, liderazgo e inteligencia artificial. Entre los participantes destaca Marc Vidal, reconocido analista económico y divulgador digital, que ofrecerá la conferencia inaugural centrada en las claves para competir en la nueva economía y en los cambios que ya están transformando la forma de producir, vender y gestionar las organizaciones.

Entre los participantes en el foro destaca Marc Vidal, reconocido analista económico y divulgador digital

Durante las dos jornadas se abordarán asuntos de especial interés para las pymes canarias, como el aprovechamiento del REF, la expansión comercial, la gestión del talento y la aplicación práctica de la inteligencia artificial en las empresas. También se expondrán casos reales de transformación digital desarrollados por compañías del Archipiélago, con el objetivo de mostrar experiencias cercanas y soluciones que puedan ser trasladadas al día a día empresarial.

Además, en la tarde del 13 de mayo se celebrará un taller práctico de inteligencia artificial impartido por Yunior González Santana, CEO de Squaads. La actividad contará con aforo limitado y tendrá un enfoque eminentemente práctico, orientado a mostrar aplicaciones reales de la IA en distintos departamentos empresariales, desde la gestión interna hasta la comunicación, la atención al cliente o la toma de decisiones.