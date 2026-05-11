Gáldar estrena la reforma integral del parque infantil de la calle Músicos Batista, en San Isidro

El Ayuntamiento de Gáldar ha inaugurado en la tarde de este jueves la reforma integral del parque infantil de San Isidro, ubicado en la calle Músicos Batista. La actuación, muy esperada en el barrio, ha contado con una inversión de alrededor de 80.000 euros procedentes de fondos municipales con cargo al Plan de Barrios.

La inauguración contó con la participación de Teodoro Sosa, alcalde del municipio; Nicolás Mederos, concejal de Parques y Jardines; y Gerardo Machín, presidente de la AV El Labrador de San Isidro, en un encuentro que contó con decenas de vecinos y de niños y niñas que no tardaron en estrenar el nuevo espacio.

Teodoro Sosa, alcalde del municipio, indicó que "este parque representa el compromiso del Ayuntamiento con la mejora constante de los espacios públicos de nuestros barrios y, especialmente, con la creación de entornos seguros, accesibles y modernos para nuestros niños y niñas".

Asimismo, destacó que "San Isidro merecía una actuación integral en este espacio tan utilizado por las familias del barrio y hoy podemos decir que es una realidad gracias al trabajo coordinado de diferentes áreas municipales y a la escucha de los vecinos". "Seguiremos invirtiendo en los barrios porque entendemos que el bienestar de un municipio se construye desde cada plaza, cada parque y cada espacio de convivencia", señaló.

Nicolás Mederos, concejal de Parques y Jardines, añadió que "la actuación ha permitido renovar completamente un parque que presentaba importantes limitaciones de accesibilidad y equipamiento". "Ahora contamos con un espacio más seguro y adaptado a las necesidades actuales, con nuevos juegos infantiles, mejor iluminación y zonas de descanso para las familias", explicó.

Gerardo Machín, presidente de la AV El Labrador de San Isidro, dio las gracias al Ayuntamiento por su escucha. Y es que la decisión de rehabilitar el parque actual se adoptó tras una reunión celebrada en junio de 2025 entre Julio Mateo Castillo, primer teniente de alcalde del Consistorio, y Gerardo Machín, quien trasladó el sentir mayoritario del barrio. Ante la reacción de los residentes, sobre todo de quienes viven próximos a la ubicación inicial, el Ayuntamiento optó por reconsiderar el proyecto y centrar los esfuerzos en la mejora del espacio ya existente del parque actual.

El parque, cuya obra ha sido ejecutada por la Concejalía de Urbanismo, que dirige Heriberto Reyes, presentaba barreras arquitectónicas al estar dividido en dos niveles y ha sido completamente reconfigurado para garantizar la accesibilidad. Los escalones que fragmentaban el espacio han sido eliminados, nivelándose todo el terreno a una misma altura para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, carros de bebé y usuarios de cualquier edad.

Además de esta adecuación, se ha ejecutado la ampliación de la zona de juego, donde se ha instalado un elemento central de mayores dimensiones que el existente hasta ahora y se ha introducido nuevo mobiliario infantil. Asimismo, se ha ejecutado nuevo pavimento blando y una valla infantil para una mayor seguridad y protección.

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Paralelamente, se ha abierto una nueva salida al callejón peatonal de la vía, se han introducido nuevas jardineras y bancos para embellecer el entorno y ofrecer una mayor comodidad. Por último, se ha mejorado la iluminación mediante el reemplazo de los focos por tecnología más eficiente.