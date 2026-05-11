El gofio protagoniza el Día de Canarias en Santa Lucía de Tirajana con talleres, feria y conciertos

Santa Lucía de Tirajana celebrará este año el Día de Canarias con un programa de actos que se desarrollará desde este lunes y hasta el 31 de mayo, con el gofio como hilo conductor bajo el lema “Santa Lucía de Tirajana: celebrando lo nuestro, saboreando identidad”. La agenda incluye exposiciones, talleres gastronómicos, actividades escolares y familiares, encuentros de folklore, juegos y deportes tradicionales, además de conciertos y una feria de artesanía y gastronomía.

La programación fue presentada en el Museo del Gofio, en Doctoral, por el alcalde Francisco García y el concejal de Identidad, José Miguel Vera. Durante el acto, el regidor subrayó el valor cultural del producto al señalar que el gofio “es más que un alimento” y lo situó como un elemento de identidad en Canarias. También animó a la participación ciudadana y vinculó la celebración con una convivencia basada “en la identidad y la diversidad”.

Tras la presentación, se inauguró una exposición de muñecas con vestimenta tradicional canaria elaboradas por la artesana teldense Araceli Ortega. Según explicó José Miguel Vera, se trata de una muestra itinerante que inicia su recorrido en las oficinas municipales y podrá visitarse hasta el 15 de mayo. Ortega detalló que las piezas se basan en documentación histórica recopilada con ayuda de Tina Guedes y que representan diferentes vestimentas presentes en las siete islas durante el siglo XVIII.

Festival escolar y actividades culturales

Entre las citas del calendario, el viernes 22 de mayo está previsto en la Plaza de San Rafael, en Vecindario, el Festival Escolar y Familiar ‘La Isla de Mi vida’, patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria y dirigido por el músico Javier Cerpa. La organización prevé la participación de más de 600 estudiantes de centros educativos y escuelas de música de Gran Canaria, que mostrarán el trabajo realizado durante el curso en torno a la música y el folklore canario.

Ese mismo viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas, el Museo de la Zafra acogerá la presentación del libro ‘Los bailes tradicionales de Santa Lucía’, a cargo de Ángel Vega Suárez. Al día siguiente, el sábado 23 de mayo, Eugenio Darias y José Molina ofrecerán una charla sobre el silbo gomero en el Centro de Interpretación del Pastoreo, a las 11.00 horas.

Feria, talleres y encuentros folklóricos del 28 al 31

El tramo central de la celebración llegará entre el jueves 28 y el sábado 30 de mayo con la Feria de Artesanía y Gastronomía en la Plaza de Los Algodoneros, en horario de 10.00 a 22.00 horas. El jueves 28, además, se celebrará un taller de elaboración de gofio escaldado a las 17.00 horas en el Molino de Pérez Gil, a cargo de la molinera Olga Torres.

José Miguel Vega, Araceli Ortega y José Miguel Vega. / LP/DLP

También el jueves 28, de 17.00 a 20.00 horas, se programan talleres impartidos por artesanos y artesanas del municipio en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, junto con actividades de juegos tradicionales canarios. En esa misma franja horaria se anuncia el Paseo Romero y el encuentro de grupos folklóricos AF Achimencey, AF Amor Canario, AF Santa Lucía de Tirajana, AF Roca Canaria y el área de Folklore de las Escuelas Municipales de Santa Lucía, igualmente en la Avenida de Canarias.

El viernes 29 de mayo, de 16.00 a 20.00 horas, la Avenida de Canarias acogerá la Muestra de Juegos y Deportes Tradicionales canarios organizada por La Revoliá, además de talleres de artesanía canaria en familia. Ese día, a las 17.00 horas, se celebrará un taller de elaboración de frangollo también en el Molino Pérez Gil, a cargo de Olga Torres. La jornada continuará desde las 20.00 horas con el Gran Baile de Taifas, con las parrandas La Polvajera, Los Chanos, del Cura y el Pajullo.

El 30 de mayo, a las 12.00 horas, el grupo Bejeque ofrecerá en la Plaza de Los Algodoneros el espectáculo ‘Tres latidos’. Durante ese día se mantendrán en la Avenida de Canarias las propuestas de juegos y deportes tradicionales, además de talleres familiares de artesanía. El cierre musical está previsto con el concierto de Olga Cerpa y Mestisay.

El domingo 31 de mayo, la celebración se trasladará a Santa Lucía casco con un Baile de Taifas a partir de las 12.00 horas, con las parrandas El Paradero y La Arrancalla, acompañado de tapas y enyesques canarios. El Ayuntamiento ha indicado que el programa completo puede consultarse en las redes sociales municipales.