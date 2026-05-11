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Gran Canaria celebra el Día de los Museos con conciertos y visitas guiadas

La programación de actividades se abre el próximo sábado, con un acto público en la plaza del Pilar Nuevo, y se prolongará hasta el 23 de mayo en toda la red insular

Casa de Colón, en la plaza del Pilar Nuevo.

Casa de Colón, en la plaza del Pilar Nuevo. / LP/DLP.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria se suma al Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, con una programación que arranca el día 16 y que incluye conciertos, visitas guiadas y propuestas educativas en distintos centros de la isla. El lema de este año, Museos uniendo un mundo dividido, sitúa a estos centros como puntos de conexión entre culturas, generaciones y comunidades.

El calendario se abre con la Noche Europea de los Museos, el 16 de mayo, con un acto público en la plaza del Pilar Nuevo a las 19.00 horas. La jornada incluirá la lectura del manifiesto y el concierto Acordes de paz, interpretado por la cantante Mari Carmen Segura, la flautista Paulina Niemczycka, el timplista Abraham Ramos y el guitarrista Kevin González; un recorrido musical que apela a la empatía, la convivencia y la esperanza como valores fundamentales.

Además, la Casa de Colón abrirá en horario nocturno el 16 de mayo, de 20.00 a 24.00 horas, con acceso libre a sus exposiciones y conciertos de Sara Brito y el grupo Kimera. La propuesta combina patrimonio y música en un formato pensado para atraer nuevos públicos.

Todos los museos del Cabildo

La programación se extiende a toda la red insular de museos, integrada por la Casa de Colón, la Casa-Museo Pérez Galdós, la Casa-Museo León y Castillo, la Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista, la Casa-Museo Tomás Morales y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

Ese mismo día, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ampliará su horario de 19.00 a 21.30 horas con una ambientación sonora especial que acompaña el recorrido por el yacimiento, centrado en la etapa prehispánica de la isla.

Noticias relacionadas

La Casa-Museo Tomás Morales ofrecerá visitas guiadas el 23 de mayo, mientras que la Casa-Museo León y Castillo desarrollará talleres didácticos y visitas teatralizadas entre el 19 y el 23 de mayo, dirigidas especialmente a estudiantes y público familiar.

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