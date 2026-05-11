Gran Canaria celebra el Día de los Museos con conciertos y visitas guiadas

Gran Canaria se suma al Día Internacional de los Museos, que se celebra el 18 de mayo, con una programación que arranca el día 16 y que incluye conciertos, visitas guiadas y propuestas educativas en distintos centros de la isla. El lema de este año, Museos uniendo un mundo dividido, sitúa a estos centros como puntos de conexión entre culturas, generaciones y comunidades.

El calendario se abre con la Noche Europea de los Museos, el 16 de mayo, con un acto público en la plaza del Pilar Nuevo a las 19.00 horas. La jornada incluirá la lectura del manifiesto y el concierto Acordes de paz, interpretado por la cantante Mari Carmen Segura, la flautista Paulina Niemczycka, el timplista Abraham Ramos y el guitarrista Kevin González; un recorrido musical que apela a la empatía, la convivencia y la esperanza como valores fundamentales.

Además, la Casa de Colón abrirá en horario nocturno el 16 de mayo, de 20.00 a 24.00 horas, con acceso libre a sus exposiciones y conciertos de Sara Brito y el grupo Kimera. La propuesta combina patrimonio y música en un formato pensado para atraer nuevos públicos.

Todos los museos del Cabildo

La programación se extiende a toda la red insular de museos, integrada por la Casa de Colón, la Casa-Museo Pérez Galdós, la Casa-Museo León y Castillo, la Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista, la Casa-Museo Tomás Morales y el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

Ese mismo día, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ampliará su horario de 19.00 a 21.30 horas con una ambientación sonora especial que acompaña el recorrido por el yacimiento, centrado en la etapa prehispánica de la isla.

Noticias relacionadas

La Casa-Museo Tomás Morales ofrecerá visitas guiadas el 23 de mayo, mientras que la Casa-Museo León y Castillo desarrollará talleres didácticos y visitas teatralizadas entre el 19 y el 23 de mayo, dirigidas especialmente a estudiantes y público familiar.