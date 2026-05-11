Muere Carmen Ramírez Auyanet, vecina muy ligada a la Parroquia de Gáldar

Carmen Ramírez Auyanet, conocida cariñosamente como 'Carmensa' ha fallecido este sábado a los 95 años de edad. Vecina muy ligada a la parroquia de Gáldar y camarera de la Virgen de los Dolores, Carmensa fue además una de las primeras personas usuarias del Programa Mayores Acompañados impulsado por el Ayuntamiento en 2021.

Residente en la calle Tirma, es una de las vecinas más conocidas del casco histórico del municipio. Su capilla ardiente se encuentra instalada en la sala 1 del Tanatorio Municipal de San Isidro y este domingo 10 de mayo tendrá lugar el responso a las 10.00 horas en el Tanatorio y, a continuación, el sepelio a las 11.00 horas.

El alcalde, Teodoro Sosa Monzón, ha trasladado su más sentido pésame a familiares y amistades y ha explicado que "Carmensa siempre fue un ejemplo de dedicación y cariño hacia sus vecinos y hacia la parroquia, su alegría y generosidad dejarán una huella imborrable".

Vecina de Gáldar de toda la vida, soltera, tenía destreza para la repostería, que elaboraba con sus propias manos. No dudaba en compartir sus creaciones con sus vecinos y sus familiares, a los que ayudaba siempre que podía. Durante toda su vida, se dedicó al comercio hasta su jubilación. Le encantaba bordar, pero su verdadera pasión y devoción la sentía por la Iglesia y la Virgen de los Dolores, de la que era camarera.

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En 2021, como una de las primeras usuarias del Programa Mayores Acompañados, explicó que se sentía muy feliz de tener en casa compañía y poder salir a caminar acompañada con su bastón de madera hecho por su hermano, el conocido como "alcalde chico", Nicolás Ramírez Auyanet, y participar en actividades o manualidades que la hicieron sentir rejuvenecer.