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La Policía refuerza el control de la culebra real en puertos para evitar que la especie se desplace a otras islas

El dispositivo se apoya en inspecciones aleatorias realizadas por los grupos de Medio Ambiente y Transporte, junto a una unidad canina especializada

La Policía Autonómica realiza inspecciones para frenar la expansión de la culebra real de California en Gran Canaria.

La Policía Autonómica realiza inspecciones para frenar la expansión de la culebra real de California en Gran Canaria. / LP/DLP.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria ha activado un operativo de control en puertos para evitar la expansión de la culebra real de California, una especie invasora asentada en la isla. La medida busca impedir que ejemplares viajen ocultos en vehículos hacia otras islas, reforzando la bioseguridad del archipiélago.

El dispositivo, en el marco del programa STOPCULEBRAREAL, se desarrolla con inspecciones aleatorias en coches en áreas portuarias. Participan agentes de la Policía Canaria junto a unidades especializadas y perros adiestrados para la detección de fauna.

Las actuaciones han comenzado en el puerto de Agaete, punto estratégico por su tráfico interinsular y cercanía a zonas con presencia de la especie. Solo en 2024 registró más de un millón de pasajeros, lo que incrementa el riesgo de dispersión accidental.

Más de 20.000 ejemplares

Desde que se confirmó su reproducción en libertad en 1998, la culebra ha colonizado amplias áreas de la isla. A pesar de la captura de más de 20.000 ejemplares, su expansión continúa afectando a la biodiversidad local.

Los técnicos sostienen que su propagación no responde solo a su movilidad natural. En 2024 se confirmó el traslado involuntario de un ejemplar en un turismo durante más de 20 kilómetros, lo que refuerza la hipótesis de desplazamientos como polizones en vehículos.

El plan prevé una segunda fase con extensión a Fuerteventura, donde se actuará en los puertos de Morro Jable y Corralejo. Además, se incluirá el control de otras especies invasoras, como la ardilla moruna o el camaleón del Yemen.

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El operativo se coordina con la Red Canaria de Alerta Temprana y busca consolidar un sistema estable de vigilancia para contener la expansión de especies que amenazan el equilibrio ambiental de las islas.

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