Preocupación en Agaete por los saltos de jóvenes desde una antigua grúa del puerto

Las imágenes vuelven a repetirse en el muelle de Agaete. Varios jóvenes acceden a una antigua grúa situada en la zona portuaria del municipio para lanzarse al mar desde varios metros de altura, realizando además acrobacias y maniobras que incrementan el peligro de sufrir lesiones graves.

La situación ha generado nuevamente preocupación entre especialistas en prevención de accidentes acuáticos y seguridad en el litoral. Desde Canarias 1.500 Km Costa advierten de que este tipo de conductas pueden tener consecuencias irreversibles, especialmente en un entorno donde ya se han registrado accidentes similares en el pasado.

“Un grupo de jóvenes varones se juega la vida de forma suicida y sin sentido, lanzándose desde una antigua grúa, ubicada en el muelle del municipio de Agaete, al norte de Gran Canaria. Una acción que pone en riesgo su integridad física al realizar cabriolas, movimientos y acrobacias de alto riesgo”, señala Sebastián Quintana, experto en prevención de ahogamientos y seguridad acuática, tras analizar las imágenes grabadas en la zona.

Una práctica que se repite en el puerto de Agaete

Aunque la vieja estructura metálica permanece cerrada mediante rejas para impedir el acceso, varios barrotes han sido retirados deliberadamente, permitiendo que algunos jóvenes vuelvan a utilizarla como plataforma improvisada para lanzarse al agua.

Según explica Quintana, la escena se repite con frecuencia, especialmente durante los fines de semana, pese a las advertencias constantes de vecinos, paseantes y cuerpos de seguridad.

“A pesar de las numerosas advertencias y avisos por parte de los viandantes que pasean por esta zona marítima, de agentes de Policía Local, Guardia Civil y personal del Puerto, es una escena que se repite con demasiada frecuencia, especialmente durante los fines de semana”, afirma.

Desde Canarias 1.500 Km Costa reconocen además la labor preventiva que realizan tanto el Ayuntamiento de Agaete como los agentes policiales y responsables portuarios para tratar de evitar este tipo de comportamientos.

“Nos consta que el Ayuntamiento de Agaete, su Policía Local y responsables del Puerto advierten e increpan de forma permanente a estos jóvenes para que no realicen este tipo de acciones imprudentes y negligentes”, añade el especialista.

Sin embargo, mantener un control permanente en toda la zona resulta complicado, lo que facilita que estas prácticas vuelvan a producirse.

El antecedente de un accidente grave en el mismo muelle

La preocupación no responde únicamente al riesgo teórico. Hace justo una década, el mismo muelle de Agaete fue escenario de un grave accidente relacionado con una zambullida similar.

“Cabe recordar que hace justo una década, un joven de quince años sufrió una lesión grave por traumatismo craneoencefálico tras realizar una acrobacia similar en este mismo muelle. Aquel incidente estuvo a punto de costarle la vida y de dejarlo afectado por una paraplejia o tetraplejia”, recuerda Quintana.

Los expertos insisten en que una mala entrada al agua puede provocar lesiones medulares irreversibles, fracturas cervicales o traumatismos severos en apenas segundos.

Además de la altura, existen otros factores que aumentan el peligro en este tipo de saltos, como cambios de profundidad, presencia de rocas, estructuras sumergidas o pérdida de control durante la caída.