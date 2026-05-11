La ‘Romería del Timple’ vuelve a reunir a cientos de timplistas en Teror

Teror volverá a reunir el próximo 12 de septiembre a cientos de intérpretes y aficionados en la segunda edición de la Romería del Timple, una convocatoria que recorrerá la calle Real al ritmo del tema ‘De Tenderete’ y finalizará en la Plaza de Sintes. La iniciativa está impulsada por la Fundación Canaria Nanino Díaz Cutillas, gestionada por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración del Ayuntamiento de Teror. Entre los intérpretes que ya han confirmado su presencia figuran Abraham Ramos, David Rodríguez ‘El Majorero’, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ y Derque Martín. La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Asociación del Timple Canario.

La romería servirá como acto de apertura de los conciertos del XXXVII Encuentro de Música Teresa de Bolívar, incluido en la programación cultural de las Fiestas del Pino 2026. El objetivo, según explica la organización, es reunir a un gran número de timplistas en un recorrido musical participativo que ponga en valor una pieza popular compuesta por Elfidio Alonso, vinculado al grupo Los Sabandeños.

Participación abierta y acordes sencillos

La convocatoria está planteada para facilitar la participación de intérpretes de distintos niveles. La canción elegida se basa en una progresión sencilla de acordes —Re mayor, Sol mayor y La 7—, lo que permite que tanto alumnado como aficionados puedan sumarse sin requisitos previos más allá de acudir con su instrumento.

Una imagen de la Romería del Timple celebarada el pasado año en Teror. / LP/DLP

Para apoyar la preparación colectiva, la organización ha anunciado la difusión de un vídeo explicativo con los acordes y las canciones seleccionadas. Ese material se hará llegar, además, a las escuelas de música de Gran Canaria para que puedan ensayar antes del encuentro.

Antecedentes y continuidad

La primera edición, celebrada el año pasado, registró una amplia asistencia de público y una participación cifrada en 300 timplistas, según los datos aportados por la organización. Con esta segunda convocatoria, la Romería del Timple aspira a consolidarse como un encuentro anual en el que tradición, aprendizaje y convivencia musical contribuyan a la difusión del patrimonio sonoro de Canarias.