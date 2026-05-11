Santa Brígida busca técnicos, auxiliares administrativos y personal de oficios en nueve procesos de empleo público

El Ayuntamiento de Santa Brígida mantiene activos nueve procesos selectivos y de provisión de empleo público destinados a reforzar distintas áreas municipales, desde plazas técnicas y de administración general hasta oficios, listas de reserva y promoción interna en la Policía Local. El volumen de convocatorias en marcha responde a la necesidad de renovar la plantilla municipal y mejorar la atención a la ciudadanía, con el objetivo de ganar agilidad administrativa y ofrecer un servicio público más eficaz. Entre los procesos actualmente abiertos figura una plaza de Técnico/a de Administración General, del grupo A1, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2024. Las bases de esta convocatoria fueron aprobadas el pasado 24 de abril y anunciadas oficialmente el 27 de abril de 2026.

Otras plazas

También continúan en marcha dos plazas de Auxiliar Administrativo/a, del grupo C2, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2024 y 2025, cuyas bases fueron publicadas en diciembre de 2025. A estas convocatorias se suman una plaza de Arquitecto/a, del grupo A1, y otra de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, también del grupo A1. Ambas plazas forman parte de la Oferta de Empleo Público de 2025 y fueron convocadas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Junto a las plazas estructurales, el Consistorio mantiene activas cuatro convocatorias para la creación de listas de reserva destinadas a cubrir interinidades y contrataciones temporales. Estas listas corresponden a las categorías de soldador/a, conserje-vigilante, operario/a electricista y conductor mecánico.

Además, se encuentra abierto un proceso de promoción interna para cubrir dos plazas de oficial del cuerpo de la Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2023. En conjunto, las convocatorias abarcan perfiles de alta cualificación técnica, puestos administrativos, personal de servicios esenciales y mandos policiales, dentro de la planificación municipal para reforzar sus recursos humanos.

Las personas interesadas pueden consultar el estado actualizado de cada proceso, las bases de las convocatorias y la presentación de solicitudes en la sección de Convocatorias en Curso de la web oficial del Ayuntamiento de Santa Brígida, dentro del apartado de Empleo Público.