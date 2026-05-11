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La Santa Sede confirma la visita del papa León XIV al Puerto de Arguineguín

El Pontífice visitará el muelle de Arguineguín el 11 de junio para un encuentro sobre la acogida a migrantes, según confirma el Vaticano

El Papa visitará el Puerto de Arguineguín durante su viaje apostólico a España

El Papa visitará el Puerto de Arguineguín durante su viaje apostólico a España / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Santa Sede ha confirmado la visita del papa León XIV al Puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, el próximo 11 de junio, dentro de su viaje apostólico a España. El enclave grancanario acogerá un encuentro vinculado a las realidades de acogida a personas migrantes, según la agenda publicada por el Vaticano.

Desde Puertos Canarios se ha valorado esta confirmación como un hito para la red portuaria autonómica y como un reconocimiento al papel social y humanitario que desempeñan los puertos gestionados por el ente público.

La Santa Sede confirma la visita del papa León XIV al Puerto de Arguineguín

La Santa Sede confirma la visita del papa León XIV al Puerto de Arguineguín / LP/DLP

La visita supondrá además la primera presencia de un Papa en Canarias dentro de un viaje oficial, situando al Archipiélago en el centro de un mensaje de acogida, dignidad y esperanza.

En los meses previos, una delegación del Vaticano y del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España visitó el muelle de Arguineguín en dos ocasiones, durante marzo y abril, para estudiar la viabilidad del acto y conocer las características del enclave.

Durante esas visitas técnicas, Puertos Canarios detalló el funcionamiento del muelle, sus accesos, recorridos, zonas operativas, capacidades logísticas y condicionantes técnicos. En el proceso participaron también responsables de protocolo, seguridad, comunicación, ámbito religioso, la Diócesis de Canarias y Cáritas Diocesana.

El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, destacó el trabajo desarrollado durante los últimos meses para preparar esta cita. “Para Puertos Canarios es un honor que la Santa Sede haya confirmado esta visita a Arguineguín”, señaló.

Una expedición del Vaticano visitó el muelle, en el mes de marzo y en el mes de abril, para validar la conveniencia de la celebración del acto

Una expedición del Vaticano visitó el muelle, en el mes de marzo y en el mes de abril, para validar la conveniencia de la celebración del acto / LP/DLP

Moreno subrayó además que la presencia del Santo Padre en un puerto de la red autonómica tiene un profundo valor para Canarias, al proyectar la imagen de unas islas comprometidas con el servicio público, la convivencia y el cuidado de las personas.

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Puertos Canarios es un ente público empresarial adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que opera bajo la denominación Ecopuertos Autonómicos de Canarias.

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