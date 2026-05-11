SPAR Gran Canaria abre una nueva tienda en El Batán y amplía su oferta en la capital

SPAR Gran Canaria inaugura una nueva tienda en Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en el barrio de El Batán, continuando con su proceso de expansión para brindar un mejor servicio a la ciudadanía y acercar su oferta.

La tienda, situada en la calle Párroco Segundo Vega, número 129, cuenta con una localización estratégica entre los barrios de El Batán y San Roque, que permitirá a las personas de la zona acceder a una oferta comercial, moderna y adaptada a sus necesidades diarias.

SPAR Gran Canaria se consolida como la cadena de supermercados con mayor número de puntos de venta en la capital de la isla, reafirmando su compromiso de estar cada vez más cerca del consumidor y de ofrecer un servicio de proximidad que garantiza la comodidad, la calidad y la atención personalizada en cada compra.

El nuevo establecimiento da empleo a 12 personas y cuenta con una superficie total de 320 metros cuadrados, 240 destinados a la sala de ventas, diseñados para ofrecer una experiencia de compra ágil y eficiente.

Los clientes de SPAR El Batán podrán disfrutar de una amplia selección de productos frescos y de calidad en las secciones de frutería, charcutería, carnicería, panadería y comidas preparadas de libre servicio. Además, la nueva tienda dispone de servicio a domicilio, posibilidad de realizar pedidos a través de plataformas como Glovo y Uber Eats, así como compra online a través de la web de SPAR Gran Canaria, para prestar también una atención adaptada a los nuevos hábitos de consumo.

Este nuevo punto de venta incorpora un sistema de luminaria 100% led con sensores de movimiento para optimizar el consumo energético, así como una instalación frigorífica mixta de propano y CO2, que contribuye a reducir posibles emisiones contaminantes.

El establecimiento realizará los próximos días promociones especiales y acciones dirigidas a premiar la fidelidad de sus clientes para celebrar su apertura, como la campaña activa hasta el próximo 14 de mayo de 700 lotes de productos marca SPAR, que se sortearán entre las personas que realicen compras por un importe igual o superior a 20 euros.

SPAR El Batán abre en horario de lunes a sábado, de 08:30 a 21:00 horas, y los domingos, de 09:00 a 15:00 horas, para atender a la clientela de la zona.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.