Telde reabre su canal a nado entre Taliarte y Salinetas con la vista puesta a competiciones internacionales

Telde reabre su canal de natación entre Taliarte y Salinetas con la vista puesta en convertirlo en un referente para competiciones internacionales de aguas abiertas. Fue en 2014 cuando Telde se convirtió en el municipio pionero en impulsar un canal de natación en mar abierto para que los nadadores pudieran practicar este deporte con mayor seguridad en la costa. En aquel momento, fue el primero de Canarias y el segundo de España en contar con un espacio de estas características. Sin embargo, pocos años después dejó de estar operativo, por lo que lleva sin uso casi una década. El canal contará con una longitud aproximada de 1,5 kilómetros y en estos últimos días se están ultimando los trabajos de señalética y acondicionamiento del recorrido, aunque algunos nadadores no han querido esperar a su reapertura oficial y ya han estrenado el trazado a nado.

En su momento la costa de Telde aspiraba a convertirse también en una lámina de agua de entrenamiento para nadadores olímpicos, especialmente durante los meses de invierno, cuando muchos deportistas europeos no podían entrenar en ríos y lagos de sus países de origen debido a las bajas temperaturas y al hielo.

Aunque llegó a iniciarse el procedimiento para desarrollar un canal olímpico de natación, el proyecto nunca terminó de materializarse ni llegó a estar plenamente operativo. Aun así, las condiciones climáticas y marítimas del litoral teldense sí atrajeron en distintas ocasiones a deportistas olímpicos que eligieron las costas del municipio para preparar sus entrenamientos.

“Sacamos adelante el canal a nado durante el mandato 2011-2015, pero con el cambio de gobierno y el traspaso de las competencias de la concejalía de Playas a Deportes acabó desapareciendo”, recalcó este lunes María Calderín, edil de Playas del Ayuntamiento de Telde, quien aseguró que recuperar este canal era uno de los principales objetivos marcados al inicio del actual mandato. El Consistorio se encuentra ahora ultimando los trabajos de señalética y ya ha concluido la instalación de las boyas que delimitan el recorrido, situado aproximadamente a 100 metros de la costa y a unos 50 metros de la zona de navegación. “Cuando el canal estuvo operativo también permitió un mayor control de la fauna y flora marina, además de mejorar la organización de la navegación gracias a esta señalización”, destacó la edil.

Además, la concejala María Calderín destacó que durante todos estos años ha recibido numerosas peticiones para recuperar este espacio, no solo por parte de vecinos y nadadores del municipio, sino también de clubes deportivos que entrenan habitualmente en la costa de Telde. “Me gustaría también que desde Deportes se cogieran las riendas y se impulsaran diferentes campeonatos”, subrayó Calderín, quien señaló además que uno de los grandes objetivos es posicionar a Telde, tanto a nivel nacional como europeo, como una referencia en aguas abiertas. “Queremos que esta lámina de agua se convierta en un punto de pruebas y competiciones deportivas de aguas abiertas”, afirmó.

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