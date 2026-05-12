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La Aldea rehabilitará la Plaza Galo Ponte y la hará más accesible

La actuación, que durará tres meses, busca renovar este espacio público e integrarlo en el casco urbano

Placita Galo Ponte, en La Aldea.

Placita Galo Ponte, en La Aldea. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

La Plaza Galo Ponte, en La Aldea de San Nicolás, será rehabilitada con una actuación de mejora urbana y paisajismo destinada a renovar su imagen, reforzar su accesibilidad y mejorar sus condiciones de uso. El proyecto contempla trabajos de construcción y acondicionamiento para transformar este espacio público en un entorno más funcional, integrado en el casco urbano y pensado para el disfrute de la ciudadanía.

La intervención forma parte de la estrategia municipal para seguir modernizando las infraestructuras y recuperar espacios de convivencia del municipio. El alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Suárez, destacó que esta actuación permitirá «mejorar espacios públicos y ofrecer entornos más accesibles, funcionales y agradables para vecinos y visitantes». El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha sacado a licitación el contrato con un valor estimado de 382.433 euros. El procedimiento se tramita por la vía de urgencia y mediante un procedimiento abierto simplificado.

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Por otro lado, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo una actuación reciente en el barrio de La Marciega, donde se ha intervenido sobre el logo de turismo situado en la entrada del municipio tras los daños ocasionados por las fuertes rachas de viento registradas en la zona. La intervención responde a la necesidad de adaptar la estructura a las condiciones climatológicas del entorno. En este sentido, se ha optado por una solución constructiva con menor resistencia al viento, garantizando así una mayor estabilidad y durabilidad del conjunto.n

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