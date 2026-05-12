El Cabildo de Gran Canaria acoge la charla ‘Las voces de la República’ el 14 de mayo

El Cabildo de Gran Canaria acoge este jueves 14 de mayo, a las 19.30 horas, la conferencia Las voces de la República, a cargo del escritor e investigador Joseba Eceolaza. El acto tendrá lugar en la Sala Polivalente de la sede insular, en la calle Bravo Murillo, dentro del ciclo ‘Democracia y Totalitarismo’ impulsado por Presidencia.

La sesión contará también con la participación del historiador de la ULPGC Adrián Santana, que acompañará al autor en un diálogo sobre los contenidos de la obra y su contexto histórico. La actividad forma parte de un programa que busca abrir espacios de reflexión sobre los valores democráticos y los desafíos actuales.

Durante la conferencia, Eceolaza abordará su trabajo centrado en la memoria histórica, con especial atención a los testimonios de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. A través de estos relatos, el autor plantea una reflexión sobre el silencio, el trauma y la transmisión de la memoria entre generaciones.

El ciclo en el que se enmarca la charla pretende fomentar una mirada crítica sobre la evolución de las democracias contemporáneas, así como sobre los riesgos asociados a modelos autoritarios. En este contexto, la propuesta pone el acento en el conocimiento del pasado como herramienta para interpretar el presente.

La trayectoria de Eceolaza se ha centrado en el análisis del pasado reciente en España, con obras vinculadas a la investigación y divulgación de la memoria democrática. Su participación refuerza el enfoque del ciclo como espacio de pensamiento y debate.

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La iniciativa del Cabildo se dirige tanto a público especializado como a la ciudadanía interesada, con el objetivo de acercar estos contenidos a un ámbito más amplio. La entrada es libre hasta completar aforo, en una convocatoria que combina divulgación, análisis histórico y participación ciudadana.