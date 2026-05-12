Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

El Carrizal celebra las fiestas de San Isidro

El municipio de Ingenio acoge del 14 al 17 de mayo un programa que combina actos religiosos, música y tradición

Imagen de 2025 del día grande de las fiestas en honor a San Isidro Labrador.

Imagen de 2025 del día grande de las fiestas en honor a San Isidro Labrador. / LP/DLP.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El barrio de El Carrizal, en Ingenio, celebra desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo sus fiestas en honor a San Isidro Labrador, con una programación que se desarrollará principalmente en el Parque del Buen Suceso y su entorno. El Ayuntamiento, junto al Patronato Bicentenario, organiza cuatro días de actividades para todos los públicos.

El programa arranca con teatro y continuará el viernes con el Torneo de Zanga y una noche musical con orquesta y grupos en directo. El sábado se concentrarán las propuestas familiares, con actividades infantiles, talleres y el Festival Infantil de la AFC Guayadeque, además de conciertos y actuaciones nocturnas.

El domingo será la jornada principal, con la celebración de la Misa Solemne y la posterior procesión en honor al santo, acompañada por el grupo Los Cochineros. La mañana incluirá también un mercadillo artesanal y agroalimentario y una feria de ganado en el Barranco de Guayadeque.

Noticias relacionadas

La programación se completa con una demostración tradicional de levantamiento de arado, un homenaje al artista Emilio Almoguera y un brindis popular tras la procesión. La jornada concluirá con música tradicional y una verbena, poniendo el cierre a unas fiestas que mantienen vivas las raíces agrícolas y culturales del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas
  2. Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
  3. El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
  4. El alcalde de Santa María de Guía, condenado a 40 días de trabajos comunitarios tras casi triplicar la tasa de alcoholemia
  5. Premio a una emprendedora de San Bartolomé de Tirajana: Moneiba García, la ayuda hecha oficio
  6. ¿Qué planes hay para este fin de semana en Gran Canaria? Programas completos, horarios y municipios en fiesta
  7. Gran Canaria Me Gusta celebra su XIII edición como escaparate del producto local
  8. La Aemet prevé lluvias en Gran Canaria este sábado: estas son las zonas con más probabilidad

El Cubatonazo Fest aterriza por primera vez en Canarias con los grandes referentes del reparto cubano

El Cubatonazo Fest aterriza por primera vez en Canarias con los grandes referentes del reparto cubano

Santa Lucía de Tirajana proyecta un embalse en El Mundillo para recuperar suelo agrícola en la zona alta

Santa Lucía de Tirajana proyecta un embalse en El Mundillo para recuperar suelo agrícola en la zona alta

Enrique del Pozo, en el rodaje de su última película en Maspalomas: un 'cardenal pecador' enamorado de Gran Canaria

Enrique del Pozo, en el rodaje de su última película en Maspalomas: un 'cardenal pecador' enamorado de Gran Canaria

El Carrizal celebra las fiestas de San Isidro

El Carrizal celebra las fiestas de San Isidro

Jornadas técnicas impulsan la cebolla de Gáldar

Jornadas técnicas impulsan la cebolla de Gáldar

Onalia Bueno quiere corregir las oposiciones a bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para fijar antes a doce interinos

Onalia Bueno quiere corregir las oposiciones a bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para fijar antes a doce interinos

"Pago 40.000 euros al Ayuntamiento de Mogán aun con mis locales precintados": el hostelero de Puerto Rico reflexiona sobre la clausura de sus negocios

"Pago 40.000 euros al Ayuntamiento de Mogán aun con mis locales precintados": el hostelero de Puerto Rico reflexiona sobre la clausura de sus negocios

El Cabildo de Gran Canaria acoge la charla ‘Las voces de la República’ el 14 de mayo

El Cabildo de Gran Canaria acoge la charla ‘Las voces de la República’ el 14 de mayo
Tracking Pixel Contents