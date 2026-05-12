El Carrizal celebra las fiestas de San Isidro

El barrio de El Carrizal, en Ingenio, celebra desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de mayo sus fiestas en honor a San Isidro Labrador, con una programación que se desarrollará principalmente en el Parque del Buen Suceso y su entorno. El Ayuntamiento, junto al Patronato Bicentenario, organiza cuatro días de actividades para todos los públicos.

El programa arranca con teatro y continuará el viernes con el Torneo de Zanga y una noche musical con orquesta y grupos en directo. El sábado se concentrarán las propuestas familiares, con actividades infantiles, talleres y el Festival Infantil de la AFC Guayadeque, además de conciertos y actuaciones nocturnas.

El domingo será la jornada principal, con la celebración de la Misa Solemne y la posterior procesión en honor al santo, acompañada por el grupo Los Cochineros. La mañana incluirá también un mercadillo artesanal y agroalimentario y una feria de ganado en el Barranco de Guayadeque.

Noticias relacionadas

La programación se completa con una demostración tradicional de levantamiento de arado, un homenaje al artista Emilio Almoguera y un brindis popular tras la procesión. La jornada concluirá con música tradicional y una verbena, poniendo el cierre a unas fiestas que mantienen vivas las raíces agrícolas y culturales del municipio.