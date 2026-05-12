Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Gran Canaria acogió la primera cena benéfica celebrada en Canarias a favor de la Fundación Infantil Ronald McDonald, una entidad dedicada a apoyar a familias con niños hospitalizados que deben desplazarse lejos de su domicilio para recibir tratamiento médico. El encuentro tuvo lugar en los Jardines de la Marquesa de Arucas y logró recaudar 13.500 euros, según los datos facilitados por la organización.

La iniciativa fue impulsada con la colaboración del Rotary Club y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. A la velada asistieron representantes del tejido social, empresarial y deportivo de la isla, en un acto que buscaba dar visibilidad a los recursos de alojamiento y acompañamiento que la fundación mantiene en España desde hace más de 25 años.

Recaudación para programas familiares

Los fondos obtenidos se destinarán al mantenimiento y desarrollo de los programas de apoyo a familias con menores hospitalizados. La labor de la Fundación Infantil Ronald McDonald se centra en facilitar que padres, madres y otros familiares puedan permanecer cerca de los niños durante tratamientos médicos prolongados o especializados.

El pequeño Elías durante la gala benéfica en Gran Canaria / Fundación Ronald Mcdonalds

En España, la entidad gestiona Casas Ronald McDonald y Salas Familiares vinculadas a hospitales de referencia. Estos espacios ofrecen alojamiento gratuito o zonas de descanso a familias que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad por la enfermedad de un menor.

Una primera edición en Canarias

La gala celebrada en Arucas supone la primera experiencia de este tipo en el Archipiélago. Durante la cena se combinaron intervenciones, testimonios y actuaciones musicales, con el objetivo de acercar al público la realidad de las familias que recurren a este tipo de recursos cuando el tratamiento médico obliga a salir de su entorno habitual.

El acto fue conducido por el presentador Adolfo Rodríguez. También se destacó la colaboración de Fermín Sánchez, presidente del Consejo de la Casa Ronald de Madrid y franquiciado de McDonald’s en la provincia de Las Palmas, por su papel en la organización de esta primera edición.

Primera gala benéfica en Gran Canaria en apoyo a la misión de Fundación Ronald Mcdonalds / Fundación Ronald Mcdonalds

Apoyo institucional y social

La participación de entidades como el Rotary Club y la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas permitió reunir a distintos sectores en torno a una causa común. La organización subrayó que la respuesta obtenida en esta primera convocatoria abre la puerta a nuevas acciones solidarias en Canarias.

Más allá de la recaudación, el encuentro sirvió para introducir en la agenda social de la isla una realidad que afecta a numerosas familias: la necesidad de contar con espacios próximos a los hospitales cuando un menor requiere atención médica lejos de casa.

Una red de apoyo fuera del hospital

La Fundación Infantil Ronald McDonald trabaja en España desde 1997. Su actividad se orienta a mejorar la calidad de vida de niños enfermos y sus familias mediante recursos que complementan la atención sanitaria y reducen el impacto emocional, económico y logístico de los desplazamientos.

Con la recaudación obtenida en Gran Canaria, la entidad reforzará sus programas actuales y mantiene abierta la posibilidad de promover nuevas iniciativas en las Islas. La organización agradeció la implicación de colaboradores, patrocinadores y asistentes, así como el respaldo recibido en una primera edición que aspira a tener continuidad.