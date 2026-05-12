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El Cubatonazo Fest aterriza por primera vez en Canarias con los grandes referentes del reparto cubano

El exitoso formato nacido en Miami llega a Ocean Club Maspalomas con un cartel de primer nivel, espectáculos en vivo y una experiencia inmersiva de música y entretenimiento

El Chulo.

El Chulo. / La Provincia

Bruno Betancor

El próximo sábado 27 de junio, el Ocean Club Maspalomas será el escenario de la primera edición en Canarias del Cubatonazo Fest, un evento dedicado a la música de reparto cubano que promete marcar un antes y un después en la oferta musical del archipiélago.

Consolidado como uno de los festivales más destacados del género en Miami, el Cubatonazo Fest desembarca en Gran Canaria reuniendo a algunos de los nombres más influyentes del panorama urbano cubano actual. Entre ellos destacan El Micha, figura clave en la internacionalización del reparto; Wampi, uno de los artistas más virales de la nueva generación; y Yet Garbey, referente indiscutible con una sólida trayectoria dentro del género.

El cartel se completa con los bailarines del mejor reparto cubano Los Datway y Fredyclan, así como Charly & Johayron, dúo que ha conquistado al público con su estilo fresco y pegadizo. También estarán presentes Dany Ome, Kevincito El 13, El Chacal —uno de los nombres más reconocidos de la música urbana cubana a nivel internacional— y El Chulo, artista con una amplia carrera y gran conexión con el público.

El evento contará además con la participación de un grupo de baile cubano que aportará autenticidad y dinamismo al espectáculo, junto a las sesiones de DJ Lao y DJ Onel, quienes mantendrán la energía durante toda la jornada.

Más allá de los conciertos, el Cubatonazo Fest ofrecerá una experiencia completa de ocio y entretenimiento con shows en vivo, performers, animación, cañón de espuma, gastronomía típica y diferentes espacios diseñados para la diversión, en un entorno privilegiado como es el Ocean Club Maspalomas.

El horario del evento será de 12:00 a 22:00 horas, permitiendo disfrutar de un día completo de música, cultura y ambiente festivo. Las entradas se puede adquirir en las webs Fourvenues y Tomaticket.

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La organización del festival corre a cargo de las productoras JBM Events y R Productions y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Los promotores se unen para traer a Canarias un formato internacional de gran éxito, consolidando así a las islas como un punto clave dentro del circuito de eventos urbanos de primer nivel.

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