El Cubatonazo Fest aterriza por primera vez en Canarias con los grandes referentes del reparto cubano

El próximo sábado 27 de junio, el Ocean Club Maspalomas será el escenario de la primera edición en Canarias del Cubatonazo Fest, un evento dedicado a la música de reparto cubano que promete marcar un antes y un después en la oferta musical del archipiélago.

Consolidado como uno de los festivales más destacados del género en Miami, el Cubatonazo Fest desembarca en Gran Canaria reuniendo a algunos de los nombres más influyentes del panorama urbano cubano actual. Entre ellos destacan El Micha, figura clave en la internacionalización del reparto; Wampi, uno de los artistas más virales de la nueva generación; y Yet Garbey, referente indiscutible con una sólida trayectoria dentro del género.

El cartel se completa con los bailarines del mejor reparto cubano Los Datway y Fredyclan, así como Charly & Johayron, dúo que ha conquistado al público con su estilo fresco y pegadizo. También estarán presentes Dany Ome, Kevincito El 13, El Chacal —uno de los nombres más reconocidos de la música urbana cubana a nivel internacional— y El Chulo, artista con una amplia carrera y gran conexión con el público.

El evento contará además con la participación de un grupo de baile cubano que aportará autenticidad y dinamismo al espectáculo, junto a las sesiones de DJ Lao y DJ Onel, quienes mantendrán la energía durante toda la jornada.

Más allá de los conciertos, el Cubatonazo Fest ofrecerá una experiencia completa de ocio y entretenimiento con shows en vivo, performers, animación, cañón de espuma, gastronomía típica y diferentes espacios diseñados para la diversión, en un entorno privilegiado como es el Ocean Club Maspalomas.

El horario del evento será de 12:00 a 22:00 horas, permitiendo disfrutar de un día completo de música, cultura y ambiente festivo. Las entradas se puede adquirir en las webs Fourvenues y Tomaticket.

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La organización del festival corre a cargo de las productoras JBM Events y R Productions y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Los promotores se unen para traer a Canarias un formato internacional de gran éxito, consolidando así a las islas como un punto clave dentro del circuito de eventos urbanos de primer nivel.