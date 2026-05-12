Energía
Energía eléctrica en la cumbre de Gran Canaria: la presa de Las Niñas estrena la primera instalación solar aislada de la red
La infraestructura, en Tejeda, combina 22,23 kWp de potencia fotovoltaica y 57,6 kWh de almacenamiento para cubrir la demanda de un enclave sin conexión eléctrica.
El Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, ha culminado la instalación solar fotovoltaica de la Presa de Las Niñas, en el municipio de Tejeda, que se convierte en la primera infraestructura energética aislada de la red eléctrica impulsada por la institución insular para abastecer servicios e instalaciones públicas en un entorno natural de la isla.
El proyecto se ha diseñado para un enclave sin conexión a la red convencional, con un sistema autónomo que combina generación renovable y almacenamiento. Según los datos aportados por el Cabildo, la instalación permitirá cubrir la demanda prevista mediante autoconsumo y habilitar, además, puntos de recarga para vehículos eléctricos en un espacio recreativo de alta afluencia en la cumbre grancanaria.
Un sistema autónomo para un enclave sin red
La Presa de Las Niñas carece de suministro eléctrico convencional, una circunstancia que condiciona el funcionamiento de infraestructuras y servicios en la zona. Para responder a esa necesidad, la actuación incorpora 38 módulos fotovoltaicos flexibles de 585 Wp, con una potencia pico total de 22,23 kWp y una potencia nominal de 16,2 kW. El sistema se completa con dos inversores de 8,2 kW y 8 kW, además de un equipo de almacenamiento con 57,6 kWh de capacidad.
Con esta configuración, la producción anual estimada alcanza 31.584,84 kWh, frente a un consumo anual previsto de 16.727,2 kWh, lo que, de acuerdo con la previsión del proyecto, permitirá cubrir el 100% de la demanda energética de las instalaciones a partir de generación renovable y almacenamiento.
La actuación incluye también dos puntos de recarga para vehículos eléctricos de 7,4 kW, con conector tipo 2 en modo de carga lenta. El objetivo es que las personas usuarias puedan recargar sus vehículos durante su estancia en este enclave, integrando la movilidad eléctrica en un espacio aislado de la red y con alta presencia de visitantes.
Impacto ambiental y cifras de la actuación
Desde el punto de vista ambiental, el Cabildo estima que el sistema evitará la emisión de 16,39 toneladas de CO₂ al año, un impacto que equipara a la absorción anual aproximada de 98 árboles o al consumo eléctrico medio de unas nueve viviendas, según los cálculos incluidos en la información del proyecto. El presupuesto de la actuación asciende a 138.516 euros. La iniciativa se enmarca en la estrategia insular de transición energética del Cabildo de Gran Canaria, orientada a desplegar soluciones de generación renovable y almacenamiento en espacios públicos y enclaves alejados de la red eléctrica.
El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, destacó que "esta instalación representa de manera ejemplar el modelo energético que estamos impulsando desde Gran Canaria, a través de soluciones adaptadas a cada territorio, capaces de combinar sostenibilidad, autosuficiencia energética y servicio público".
Asimismo, señaló que "la transición energética en una isla como Gran Canaria no puede plantearse únicamente desde las grandes infraestructuras o los núcleos urbanos. También debe llegar a espacios naturales y recreativos como la Presa de Las Niñas, garantizando que cualquier persona pueda acceder a servicios energéticos sostenibles incluso en zonas aisladas de la red".
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