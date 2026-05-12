Enrique del Pozo, en el rodaje de su última película en Maspalomas: un 'cardenal pecador' enamorado de Gran Canaria

El popular actor Enrique del Pozo se encuentra en Maspalomas para comenzar el rodaje de la película ¿Me entiendes o te lo explico?, la adaptación de la exitosa obra de teatro homónima guionizada y dirigida por Jordi Calvet. En esta rompedora comedia enmarcada en la España de los años ochenta, interpretará a un cardenal católico que sostiene una relación homosexual con un importante alcalde, cuyo papel será representado por Carlos Fuentes. La historia, que bebe directamente de la vida real, se centra en el dueño de un bar al que no le está yendo bien con su negocio y decide abrir uno de los primeros locales gays del país. Desde su estreno en los teatros madrileños en el año 2024, la pieza fue un taquillazo absoluto, lo que motivó a su autor a llevarla a la gran pantalla. Esta hilarante producción, según desvela Del Pozo, además de contar con la actuación de Bárbara Rey, Josema Yuste, Santiago Urrialde, Octavi Pujades, Macarena Gómez y Carlos Fuentes; incluirá más de cincuenta cameos de artistas y personajes populares del panorama nacional.

El intérprete madrileño llega de protagonizar la película El caso Ángelus, la fascinación de Dalí y está rodando un documental sobre su vida para una importante plataforma de streaming. El polifacético artista considera que Calvet ha entrado con fuerza en la industria y predice que en breve será un pilar muy importante en la escena cinematográfica. Incide en que el director encontró "un matrimonio ideal" para el metraje en Gran Canaria, tanto por su valor paisajístico como por las ayudas que concede la comunidad autónoma al séptimo arte.

Tal ha sido el enamoramiento del director con las Islas, que ya tiene previsto el rodaje de otro proyecto para el mes de junio. Del Pozo añade que "es maravilloso lo que está haciendo Canarias por el mundo del cine", ya que se está convirtiendo en uno de los centros neurálgicos de esta disciplina como lo fueron en su momento Malta o Italia. El actor señala que el Archipiélago está en boca de toda la industria, no solo a nivel nacional, sino que se le tiene en muy alta estima en Europa y en Hollywood.

El actor Enrique del Pozo, junto al director Jordi Calvet, durante el rodaje de la película '¿Me entiendes o te lo explico'? / LP/DLP

“Canarias es mi segunda casa y uno de los lugares más bellos que existen en el mundo”

El actor afirma que ha vivido su visita a Gran Canaria como "una vuelta a casa", ya que lleva viniendo a la isla desde que era un adolescente y hacía 15 años que no pisaba el Archipiélago, que describe como uno de los sitios "más bellos del planeta". Reconoce que tanto su vida personal como profesional están muy vinculadas a esta tierra y que se siente emocionado por la cantidad de reencuentros con antiguas amistades que está teniendo la oportunidad de vivir. Además, hace hincapié en que, junto a Navarra, Canarias es "la mesías del cine" gracias a su apoyo al sector cinematográfico e insiste en que no es casualidad que un genio como Pedro Almodóvar lo haya elegido como escenario para varias de su películas.

El film ¿Me entiendes o te lo explico? está ambientado en una época en la que la comunidad LGTBI sufría una fuerte represión y estaba comenzando a reclamar sus derechos. Enrique del Pozo destaca que cuando era adolescente y aún persistía la dictadura, visitó por primera vez Canarias y le llamó mucho la atención lo avanzada que estaba la sociedad en derechos y libertades del colectivo LGTBI. El artista asegura que no solo Maspalomas, sino el Archipiélago en su totalidad, siempre ha sido muy abierto y ha estado más evolucionado en materia LGTBI que cualquier otro lugar de España. Enrique asevera que "Canarias fue una gran ayuda para la Península como espejo de libertades sociales. Allí nos sentíamos enjuiciados y castigados, pero llegábamos aquí y éramos personas libres".

El madrileño destaca que Maspalomas es el espacio perfecto para el rodaje de esta película porque siempre ha sido un símbolo de progreso y libertad. El cardenal en la obra tiene el apodo de "el gran pecador", ya que mantiene una relación homosexual con un alcalde que conoce en un bar gay, pero Enrique aclara: "yo no me siento en pecado, hay obispos y cardenales que son como yo en la película". Sostiene que todo lo que se narra en el largometraje está tratado con humor y que muchos de los personajes están basados en personas reales, incluido el caso del cardenal al que interpreta, que fue muy sonado en los años ochenta.