El Ayuntamiento de Gáldar recoge propuestas vecinales para el Plan de Barrios en una asamblea abierta en Palma de Rojas

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar celebró este lunes en el Edificio Asomo la vigésimo primera asamblea abierta del itinerario participativo ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’, un encuentro en el que cerca de medio centenar de vecinos del barrio de Palma de Rojas trasladó propuestas para el próximo Plan de Barrios, con una inversión estimada de cuatro millones de euros.

La reunión contó con la participación del alcalde, Teodoro Sosa Monzón, y del primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo, en una sesión de diálogo orientada a recoger necesidades del entorno que posteriormente serán valoradas por los servicios municipales.

Una inversión prevista de unos 500.000 euros de fondos propios

Durante su intervención, Sosa repasó actuaciones recientes en el barrio como el asfaltado de calles y la mejora de barranqueras, además de referirse a proyectos ya redactados o en ejecución. Entre ellos mencionó el nuevo vial de acceso desde el Paseo de Los Guanartemes, frente a la Estación de Guaguas, una obra con la que se pretende descongestionar el tráfico y que, según indicó, arrancará en los próximos meses.

El alcalde también citó el parque urbano de la calle Delgado y las plazas de aparcamiento asociadas, así como la próxima rehabilitación de viviendas sociales. En el apartado deportivo, señaló la reforma de la cancha del barrio, que incluye su techado, con un proyecto ya redactado y una inversión prevista de unos 500.000 euros de fondos propios, además del asfaltado de la calle Delgado en los próximos meses.

Demandas vecinales

En el turno de aportaciones, los vecinos plantearon propuestas vinculadas a la propia cancha deportiva, el arreglo de muros de contención y una mejor señalización de los aparcamientos. También se abordaron necesidades relacionadas con el servicio de alcantarillado, el mantenimiento de colonias felinas y la mejora de las aceras en la calle Delgado.

Por su parte, Julio Mateo Castillo subrayó que la asamblea se celebrara en el Edificio Asomo, sede municipal en el barrio desde 2011, y felicitó a la nueva junta directiva de la Asociación de Vecinos Tricornia y a su presidenta, Gemma Moreno, tras la reconstitución de la entidad ocho años después.

El Ayuntamiento informó de que todas las propuestas recogidas serán evaluadas técnicamente por los servicios municipales y posteriormente elevadas al correspondiente Consejo de Barrio, coordinado por la Concejalía de Participación Ciudadana.

El itinerario ‘Contigo, Gáldar Sigue Avanzando’ continuará con sus últimas dos asambleas: el jueves 21 de mayo en Barrial y el jueves 4 de junio en Sardina, ambas a las 19.30 horas.