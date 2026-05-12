Jornadas técnicas impulsan la cebolla de Gáldar
Productores y expertos se reúnen el 14 de mayo en Agaete para mejorar el cultivo y la sostenibilidad de la cebolla tradicional de Gáldar
La Asociación de Productores de Cebolla Tradicional de Gáldar (APROCEGAL), junto al Ayuntamiento de Agaete, celebra el próximo 14 de mayo en el Puerto de Las Nieves las primeras jornadas técnicas centradas en este cultivo. El encuentro pone el foco en el riego eficiente como herramienta clave para consolidar la producción y mejorar su calidad.
La iniciativa, financiada por AIDER con fondos LEADER y enmarcada en AgroAgaete, abordará aspectos como las condiciones del suelo, el abonado o la aplicación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, en la gestión del agua. El objetivo es avanzar hacia una agricultura más sostenible en un contexto marcado por la escasez de recursos hídricos.
La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, subraya el valor del sector primario como motor económico y elemento de identidad en la comarca noroeste. Destaca además que estas jornadas permiten visibilizar cultivos tradicionales con peso histórico, cultural y económico, además de fomentar la colaboración entre agricultores.
Por su parte, el presidente de APROCEGAL, Francisco José del Rosario, insiste en la necesidad de aplicar innovaciones que mejoren la eficiencia del riego y la rentabilidad. El encuentro, abierto a todo el sector, incluye también una ponencia sobre asociacionismo, considerada clave para afrontar los retos actuales de la agricultura insular.
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