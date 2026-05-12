Los juegos de toda la vida, conciertos y parrandeo: descubre todos los actos del 'Arucas Piedra y Flor'

Arucas volverá a convertir su casco histórico en un gran escenario de flores, tradición y cultura con la quinta edición de 'Arucas Piedra y Flor', que este año estará dedicada a los juegos tradicionales. Bajo el lema 'Aquí se juega así', las calles del municipio se engalanarán con flores y esculturas que servirán de marco a un amplio programa de actos que se desarrollará hasta el 24 de mayo. La programación comenzará este jueves, 14 de mayo, con la apertura de las 'V Jornadas Arucas Piedra y Flor', prevista a las 18.00 horas en la plaza de la Constitución y la calle León y Castillo. A continuación, se inaugurará una exposición fotográfica y una colección de Playmobil de Rosa Falcón en el salón de bodas del Parque de las Flores. La jornada incluirá también un taller para aprender a bailar papagüevos, en el Espacio Cultural Salsipuedes.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo; el concejal de Parques y Jardines, Sebastián Guerra; y el director de la asociación cultural Salsipuedes, José Gilberto Moreno, presentaron este martes el programa de esta nueva edición. La inauguración oficial de la quinta edición tendrá lugar el viernes 15 de mayo a las 18.30 horas, en la plaza de la Constitución, con la actuación musical de las Escuelas Artísticas. Esa misma noche, a las 21.00 horas, se celebrará el Concierto para Pachi, con la participación, entre otros, de Shango Dely, Eugenia Cabrera, Isabel Padrón, Guillermo Segura, Sofiband y Hermanas Cabrera.

El miércoles 20 de mayo habrá una charla coloquio sobre la apicultura por el Día Mundial de las Abejas

La música tendrá un papel destacado durante todo el festival. El sábado 16 de mayo a las 20.30 horas, la plaza de la Constitución acogerá la representación 'Las calles que de niño transité', a cargo de la Asociación Cultural Salsipuedes y con la colaboración especial del cantante Braulio. El viernes 22, a las 21.00 horas, será el turno del concierto del timplista Yoné Rodríguez, también en la plaza de la Constitución. El cierre llegará el domingo 24 a las 12.00 horas, con la parranda lanzaroteña Al Golpito.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, recalcó durante la presentación que estas jornadas son, en definitiva, una celebración de «lo que es Arucas y de lo que quiere seguir siendo: un municipio orgulloso de su historia». Por su parte, el concejal Sebastián Guerra señaló que esta cita ha ido creciendo también gracias a los vecinos que «creen en la importancia de preservar las tradiciones». Además, el director de la Asociación Cultural Salsipuedes, José Gilberto Moreno, destacó que esta edición supone un guiño «a la nostalgia y a la infancia».

Juegos de generación en generación

Los juegos tradicionales serán los grandes protagonistas de esta edición. El público podrá acercarse a prácticas populares transmitidas de generación en generación a través de talleres, exhibiciones y torneos. El programa incluye actividades dedicadas al trompo, el yo-yo, las cometas, el parchís, la pesca, la carrera de aros, la soga, las carreras de sacos, la rana, el teje, las boliches, la perinola y la tángana, entre otras propuestas.

Presentación del programa 'Arucas Piedra y Flor'. / LP/DLP

El sábado 16 se celebrará durante toda la jornada el III Maratón de Envite Tradicional en la calle La Heredad, además de una exhibición y talleres de bola canaria con la colaboración del club deportivo Petanca El Puertillo. El domingo 17 tendrá lugar el III Encuentro de Papagüevos Arucas, Piedra y Flor acompañado por la Banda Isleña, con salida desde la calle La Heredad y llegada a la plaza de la Constitución.

La semana cultural comenzará el lunes 18 con una muestra y taller de juegos de mesa, con minitorneos de parchís, damas, ajedrez, chascona, envite y dominó. El martes 19 se dedicará a los juegos artesanales, mientras que el jueves 21 se celebrará una muestra y taller de juegos de habilidad y precisión. El miércoles 20, coincidiendo con el Día Mundial de las Abejas, habrá una charla coloquio sobre apicultura en el salón de actos de la oficina de turismo.

El fin de semana de feria se desarrollará en el Parque de las Flores. El sábado 23 habrá feria empresarial de jardinería, agricultura ecológica y piedra de Arucas, además de talleres de juegos tradicionales, muestra de juegos y deportes autóctonos, pasacalles y el espectáculo teatral-musical «Sonidos del presente, raíces del pasado», a cargo de la Asociación Cultural Salsipuedes y la parranda Ende cuando no salimos. El domingo 24 continuará la feria empresarial y se celebrarán talleres infantiles y de adultos en la Zona del Bosque, antes del cierre oficial de las jornadas con el concierto de Al Golpito.