La moyense Soraya Santana ilustrará las fiestas de San Antonio de Padua 2026

La artista será la encargada de poner imagen a las próximas fiestas patronales del municipio con una colección de obras inspiradas en los rincones, paisajes y emociones que forman parte de la identidad moyense.

Sus ilustraciones nacen como un homenaje tanto a la memoria colectiva de la Villa como a la histórica obra de José Marrero y Marrero, conocido como el Magistral Marrero, cuya publicación cumple cien años en 2026.

Pintar lo que se siente, no solo lo que se ve

A través de la acuarela, Soraya Santana construye un recorrido emocional por distintos espacios del municipio, alejándose de la simple representación paisajística.“No quiero reproducir fielmente lo que ven los ojos, sino lo que nos mueve por dentro”, explica la autora.

Su intención, asegura, es capturar “esa aura y esa atmósfera que tienen los lugares que queremos y que es lo que realmente recordamos cuando cerramos los ojos”.

Una artista profundamente vinculada a Moya

Aunque actualmente reside en Zaragoza, Soraya Santana nunca ha roto su vínculo con la Villa de Moya. De hecho, cuando le preguntan quién es, responde desde el arraigo más cotidiano y familiar: “¿Yo? Hija de Antonio Santana y Tita, hermana de Eli, de Rosi, de Martín y de Saray. Sí, la más chica, de Moya de toda la vida”.

La artista estudió en el IES Doramas y posteriormente cursó Ingeniería Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, en los últimos años ha desarrollado intensamente su faceta artística, especializándose en acuarela de forma autodidacta y formándose junto a reconocidos maestros como Pablo Rubén López y Vicente García Fuentes. Además, ha participado en distintos certámenes internacionales relacionados con esta técnica.

Arte y memoria para unas fiestas históricas

La elección de Soraya Santana conecta directamente con el espíritu que marcará las fiestas de San Antonio de Padua 2026.

El Ayuntamiento de Moya ha querido que esta edición gire en torno a la conmemoración del centenario de la Historia de Moya, considerada una obra clave para comprender la evolución histórica, social y emocional del municipio.

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Cien años después de su publicación, el legado del Magistral Marrero sigue formando parte de la identidad colectiva de la Villa.