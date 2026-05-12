Onalia Bueno busca frenar las oposiciones a bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
La alcaldesa, Onalia Bueno, plantea la convocatoria de una Junta Extraordinaria del órgano para atender la demandas de doce interinos que ven injusto atravesar el proceso selectivo
En una sala repleta del Hotel AC Iberia, en Las Palmas de Gran Canaria, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, escenificó su apoyo a doce bomberos interinos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que tras meses alzando la voz han vuelto a denunciar su “injusta” situación: en abuso de temporalidad y con el temor de no poder estabilizarse ante un proceso selectivo por concurso-oposición que comenzará el próximo 24 de mayo para cubrir 37 plazas.
"Mogán está aquí", avanzó Bueno, para plantear una convocatoria de una junta extraordinaria del Consorcio, participado por el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y 19 ayuntamientos, con el objetivo de paralizar la convocatoria antes del inicio de las pruebas, con el objetivo de corregir las bases de la convocatoria y que los doce interinos puedan concurrir en base a su situación diferenciada. Para ello, recuerda que necesita 307 votos entre los diferentes representantes de las administraciones para lograr la convocatoria.
“Es una cuestión de justicia social. No podemos permitir que doce familias queden en la calle después de una década de esfuerzo”, afirmó la alcaldesa, que apeló a la responsabilidad del resto de homólogos: "Todos los alcaldes aquí nos vamos a retratar, a ver quién realmente está por la labor de apoyar lo que estamos hablando y exponiendo en el día de hoy".
(Seguirá ampliación)
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