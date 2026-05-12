El presa canario tomará Valleseco con 80 ejemplares llegados de todas las islas

Valleseco acogerá este sábado, 16 de mayo, la cuarta edición del Concurso Monográfico del Presa Canario, una cita dedicada a esta raza autóctona que reunirá a cerca de 80 ejemplares procedentes de diferentes islas. El encuentro se celebrará en la plaza del pueblo y coincidirá con el inicio de las Fiestas de San Vicente Ferrer. El certamen, organizado por la Asociación de Criadores de Presa Canario, se ha consolidado dentro del calendario regional de criadores, expositores y personas aficionadas a esta raza, considerada símbolo animal de Gran Canaria. La jornada busca poner en valor la nobleza, la fortaleza, la tradición y las características propias del Presa Canario.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con la recepción de participantes y las inspecciones veterinarias. Los juicios de los ejemplares arrancarán oficialmente a las 11.00 horas y estarán a cargo de Manuel Cañadillas, juez especialista en razas españolas. El concurso será puntuable para el Campeonato de Canarias y contará con distintas categorías según la edad y las características de los perros. Entre ellas figuran las modalidades de muy cachorro, cachorro, joven, intermedia, abierta, campeones y veteranos, además de las categorías de pareja y lote de cría.

Uno de los concursos en Valleseco. / LP/DLP

Los ejemplares serán valorados conforme al estándar oficial de la raza, atendiendo a criterios como la morfología, la estructura, el temperamento y las proporciones. Como en ediciones anteriores, también se celebrará un Concurso Infantil y Juvenil, orientado a fomentar entre las nuevas generaciones el respeto, la conservación y el bienestar animal. En esta modalidad se valorará principalmente la presentación y el trato hacia el perro.

Cuatro años con buen ambiente

El presidente de la Asociación de Criadores de Presa Canario, Jacinto Martín Abrante, destacó que el concurso «entra este año en su cuarta edición y ya se ha convertido en una cita habitual dentro del calendario de criadores y expositores de la raza en Canarias». Además, subrayó que el encuentro «se ha ido consolidando año tras año y responde a las expectativas tanto de participantes como de las personas aficionadas».

Martín Abrante confió en que la jornada vuelva a estar marcada por el buen ambiente entre criadores y aficionados. «Esperamos disfrutar de una jornada agradable, marcada por la camaradería que siempre caracteriza a las familias criadoras y aficionadas del Presa Canario», señaló. El presidente de la asociación también agradeció la implicación del Ayuntamiento de Valleseco en la organización del evento. «Sin el apoyo del consistorio sería imposible sacar adelante una iniciativa de estas características», afirmó.

Por su parte, el Ayuntamiento anima a la población y a los amantes de esta raza autóctona a asistir a una cita en la que tradición, cultura y amor por los animales volverán a darse la mano en el corazón del municipio.