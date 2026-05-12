La primeras 16 viviendas públicas en Valleseco en tres décadas siguen cerradas tras año y medio por 'papeleos'

Nació como la primera promoción pública de vivienda en las últimas tres décadas en Valleseco y su entorno. Sin embargo, y pese a la elevada demanda, la promoción de 16 casas en el casco del municipio sigue cerrada a cal y canto desde hace cerca de año y medio. El Cabildo justifica la situación porque se están dando los pasos burocráticos para cerrar el traspaso de su gestión del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno de Canarias, antes de buscar inquilinos.

El Cabildo formalizó en noviembre de 2022 las escrituras de compraventa de un inmueble que en ese momento estaba a medio construir con 16 viviendas a la empresa Covaial SL, lo que supuso un desembolso de 1,75 millones de euros. La operación contemplaba la adquisición y la ejecución de las obras para finalizar este inmueble que la promotora privada dejó a medio terminar por problemas económicos en 2008, con la crisis del ladrillo. De esta forma, las viviendas de protección oficial (VPO) previstas inicialmente para venderse en el mercado libre, se iban a destinar a protección pública para familias con recursos limitados.

Llave en mano

Para ello se había optado por la modalidad de llave en mano, ya que la propia empresa era la encargada de finalizar los trabajos con la financiación del Consorcio de Viviendas, antes de traspasarse a manos públicas definitivamente.

El consejero, Augusto Hidalgo, anunció en 2024 que las casas estarían acabadas ese verano, como paso previo para su entrega al Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), organismo dependiente del Gobierno de Canarias que determinará el régimen bajo el que las gestionarán estas VPO. Sin embargo, la obra se acabó y siguen sin llegar las familias a su interior, mientras siguen pasando los meses.

Las 16 viviendas de Valleseco, con el casco al fondo. / LP / DLP

La Consejería insular reconoce que se ha 'topado' con problemas burocráticos. Por un lado, por un error en el registro de la propiedad y, por otro, con razones burocráticas.

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria aprobó hace un mes la cesión y tras superar su exposición pública sin alegaciones; precisamente este lunes ha superado este procedimiento interno. En los próximos días remitirá la resolución al Icavi con la documentación para redactar el convenio entre ambas instituciones, que es obligatorio antes de que el Gobierno de Canarias pueda dar el paso para designar a las familias beneficiarias.

Mucha demanda para evitar la marcha

Valleseco cuenta con 80 solicitantes de vivienda, lo que supone que el municipio es uno de los mayores demandantes en relación a su población de las Islas. A esto se suma que una cuarta parte de la población está en edad de jubilación, en gran parte por la 'fuga' de la población joven en busca de nuevas oportunidades laborales en otros municipios. Y pese a la elevada la escasa oferta y la elevada demanda de casas sociales, la promoción sigue en estos momentos con las puertas cerradas y sin adjudicatarios.

Cada vivienda del inmueble adquirido en la pasada legislatura en Valleseco cuenta con una superficie de 63 metros cuadrados, distribuidos entre dos dormitorios, cocina, baño, solana, garaje y trastero.

Noticias relacionadas

En la operación de compraventa, el Cabildo pagó al antiguo propietario 601.849,86 euros, mientras que el resto se destinó a la obra, para lo cual la empresa disponía de un plazo máximo de 11 meses para su ejecución.