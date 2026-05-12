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El rincón de este municipio de Gran Canaria que triunfa con su cocina tradicional a precios económicas: las costillas al horno son imprescindibles

El establecimiento cuenta con platos tradicionales que conquistan el paladar

Ofrece una excelente relación calidad-precio

Ofrece una excelente relación calidad-precio

Helena Ros

Helena Ros

En el municipio de Valsequillo, se encuentra Ca Guillermo, un establecimiento de comida tradicional canaria que conquista el paladar de sus comensales con sus elaboraciones. El local se ha convertido en una parada obligatoria en la isla de Gran Canaria por su relación calidad-precio.

Los creadores de contenido @viajandocontando han visitado el establecimiento y han compartido la experiencia gastronómica con sus seguidores. “Nos dijeron que este sitio era barato, pero mira esto”, comentan.

Cocina tradicional

Durante su visita, uno de los platos que más llamó la atención fue el pulpo a la gallega, elaborado con pimentón y del que destacaron “su sabor brutal”. También probaron el queso semi-curado, un plato que no puede faltar en cada establecimiento que vistan.

Sin embargo, el gran protagonista de la comida fueron las costillas al horno, una de las especialidades más conocidas del restaurante. “Esta carne se desprende del hueso, súper tiernita y muy deliciosa”, aseguran en el vídeo mientras muestran el plato.

Postres caseros y precios ajustados

La experiencia gastronómica finalizó con una tarta de la abuela elaborada con coco, natilla y chocolate, una combinación sorprendente. Además de la comida, uno de los aspectos que más destacan de Ca Guillermo es su relación calidad-precio. “Es de esos sitios donde comes bien y pagas menos de lo que esperas”, aseguran.

Una de las recomendaciones es reservar mesas si quieres visitar el local porque "se llena muy rápido los fines de semana".

Horario y ubicación

Ca Guillermo se encuentra en la zona de Era de Mota, en la calle Emilio Suárez Fiol, en el municipio de Valsequillo. Cuneta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de calidad a buen precio.

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Abre viernes, sábado y domingo en horario ininterrumpido de 13:00 a 00:00 horas, mientras que el resto de días el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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