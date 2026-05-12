Santa Lucía de Tirajana proyecta un embalse en El Mundillo para recuperar suelo agrícola en la zona alta

Santa Lucía de Tirajana proyecta una nueva infraestructura hídrica en la zona alta del municipio, en el entorno de El Mundillo, para recoger y distribuir agua de riego destinada a los terrenos agrícolas de las medianías. La actuación, que podría alcanzar unas 27 hectáreas en esta fase, forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para recuperar parte de las 2.200 hectáreas cultivables del municipio, de las que actualmente solo se aprovechan unas 575, según un estudio previo sobre la superficie agrícola y los recursos hídricos que refleja que más de 1.600 hectáreas permanecen sin cultivar.

La propuesta contempla aprovechar el caudal procedente del Salto de Chira-Soria. En una primera fase, el agua llegaría a un embalse en El Sequero y, posteriormente, podría ser canalizada hacia Santa Lucía de Tirajana mediante la nueva infraestructura prevista en El Mundillo. El objetivo es reforzar el riego agrícola en la zona alta y asegurar los recursos necesarios para mantener y recuperar la actividad en los suelos cultivables del municipio.

El proyecto incluye además la renovación e implementación de las redes de abastecimiento de agua para riego en toda la zona alta. La actuación ya se encuentra en ejecución y está actualmente en su segunda fase. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha trabajado de forma conjunta con las comunidades de regantes para diseñar y optimizar una red adaptada a las necesidades reales del territorio.

Reunión con el consejero

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García; el concejal de Aguas, José Miguel Vera; y el edil del Sector Primario, Juan Francisco Guedes, presentaron este martes el proyecto al consejero del Sector Primario y presidente del Consejo Insular de Aguas, Miguel Hidalgo, así como a técnicos del Cabildo de Gran Canaria. Durante el encuentro, Hidalgo valoró positivamente la iniciativa y mostró su predisposición a apoyar económicamente la actuación.

El Ayuntamiento considera que garantizar el acceso al agua es una condición clave para reactivar la actividad agrícola, especialmente en las medianías. El alcalde, Francisco García, agradeció el respaldo del Cabildo y destacó que se trata de un proyecto que «podrá garantizar el abastecimiento de agua a toda la zona alta del municipio». También José Miguel Vera y Juan Francisco Guedes subrayaron la importancia de avanzar en una infraestructura que permitirá mejorar el riego agrícola y reforzar el futuro del sector primario