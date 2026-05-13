Un acusado de blanqueo le hace una peineta al juez durante un juicio en Gran Canaria: "Le pido que mantenga las formas"

Lo que parecía una vista rápida para suspender un juicio contra cinco personas por presunto blanqueo de las ganancias del narcotráfico adquirió un tono inesperado este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Uno de los acusados decidió rebatir al magistrado que dirigía el debate, Pedro Herrera, después de que le pidiese que mantuviera "las formas y la actitud" al contestar a sus preguntas. Y este, indignado por la reprimenda, regresó a su asiento y le hizo una peineta.

Lo que se iba a enjuiciar era si uno de los principales narcotraficantes de Canarias, Francisco Falcón, más conocido como Fran el Pisahuevos, intentó justificar el dinero que obtuvo durante años en el mundo de la droga utilizando a tres familiares suyos y a un conocido a modo de testaferros. Esto presuntamente les habría permitido adquirir viviendas, vehículos de alta gama, relojes de lujo, embarcaciones e inversiones en negocios locales, junto a un amplio efectivo en sus cuentas bancarias.

Sin embargo, el propio narcotraficante y dos de sus allegados decidieron renunciar sobre la marcha al abogado que les representaba, bajo el argumento de que no estaban de acuerdo con la línea de defensa que había adoptado. Esta decisión no sentó bien al tribunal, pues es una estrategia que suelen emplear algunos criminales para suspender un juicio y aplazarlo en el tiempo.

"Puede hacer aspavientos o lo que quiera"

El magistrado ponente pidió a cada uno de los encausados que subieran al estrado para confirmar su intención de cambiar de letrado. Y, cuando fue el turno del hermano de el Pisahuevos, José Luis F. P., no se encontraba por la labor de colaborar. Primero intentó pronunciarse desde su asiento, pero el juez le exigió que atendiera a sus indicaciones para que sus palabras quedasen grabadas: "Siéntese y mantenga las formas. Le pido simplemente que mantenga la actitud al igual que el resto".

El acusado finalmente le hizo caso y le respondió que no sabía si renunciaba o no a su abogado, para a continuación empezar a explicarle que estudiaba psicología y psiquiatría. Pero, antes de continuar con su alegato, Herrera le interrumpió: "Usted puede hacer aspavientos o lo que quiera, pero la pregunta es muy simple: ¿Renuncia o no renuncia?", a lo que él guardó silencio.

Nueva fecha

Después, el magistrado entendió que quería mantener su defensa y le indicó que debía volver a su silla. Pero José Luis F. P., enfadado tras la interacción, le realizó una peineta desde el lugar mientras murmuraba al resto de encausados: "Que no me toquen los huevos a mí".

La vista, sin embargo, siguió su curso y el tribunal les dio de plazo hasta el 1 de junio para designar un nuevo letrado, al tiempo que les informaba de que si no nombraban a ninguno se les pondría a uno del turno de oficio. El juicio, finalmente, se celebrará los días 2, 3 y 4 de mayo.