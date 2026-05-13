Arucas
Arucas recibe el premio a la mejor competición española de cortadores de jamón
La Asociación Nacional reconoce la competición por su logística, compromiso y proyección del corte ibérico
La Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) ha distinguido al III Concurso de Cortadores de Jamón de Arucas 'Aníbal Falcón Morales' como la mejor competición nacional del sector. El reconocimiento se ha materializado con la entrega de una placa honorífica al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en un acto celebrado este miércoles, en el que el galardón fue entregado por el director del certamen, Aníbal Falcón Morales.
El premio de la Asociación pone el foco en la organización del concurso y en su aportación a la profesión, al valorar la excelencia logística del evento, su compromiso con el oficio y su contribución a la proyección del corte de jamón ibérico. La entidad explica que la distinción se ha resuelto a través de una encuesta realizada entre cortadores profesionales socios de la asociación en toda España.
Entre profesionales
La elección del certamen aruquense como el mejor del país responde, según los organizadores, al respaldo de los propios profesionales del sector, que han participado en la consulta impulsada por la el colectivo de cortadores de jamón. Con este resultado, la competición de Arucas se sitúa entre las citas destacadas del calendario nacional dedicado al corte de jamón ibérico.
El director del concurso, Aníbal Falcón Morales, campeón de España en esta disciplina, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Arucas y de las empresas que apoyan la iniciativa. La organización ha avanzado que ya trabaja en la IV edición, prevista para septiembre de 2026.
Desde el Ayuntamiento trasladaron su felicitación al equipo organizador y subrayaron el impacto del reconocimiento, al vincular el nombre de Arucas a una competición que, en sus tres años de trayectoria, ha competido con certámenes de mayor antigüedad, algunos con más de 30 años de historia.
- Las multas a propietarios de apartamentos en el sur de Gran Canaria siguen al alza un año después del decreto destinado a frenarlas
- El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
- Melody rebosa el Pride en la antesala del gran desfile del orgullo LGTBI
- El alcalde de Guía pide perdón tras casi triplicar la tasa de alcohol al volante: 'Lo sucedido este lunes no tiene justificación alguna; soy alcalde las 24 horas del día
- El alcalde de Santa María de Guía, condenado a 40 días de trabajos comunitarios tras casi triplicar la tasa de alcoholemia
- Premio a una emprendedora de San Bartolomé de Tirajana: Moneiba García, la ayuda hecha oficio
- ¿Qué planes hay para este fin de semana en Gran Canaria? Programas completos, horarios y municipios en fiesta
- Gran Canaria Me Gusta celebra su XIII edición como escaparate del producto local