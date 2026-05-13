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Arucas recibe el premio a la mejor competición española de cortadores de jamón

La Asociación Nacional reconoce la competición por su logística, compromiso y proyección del corte ibérico

Aníbal Falcón y Juan Jesús Facundo, con la placa del reconocimiento.

Aníbal Falcón y Juan Jesús Facundo, con la placa del reconocimiento. / LP / DLP

Bruno Betancor

Arucas

La Asociación Nacional de Cortadores de Jamón (ANCJ) ha distinguido al III Concurso de Cortadores de Jamón de Arucas 'Aníbal Falcón Morales' como la mejor competición nacional del sector. El reconocimiento se ha materializado con la entrega de una placa honorífica al alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en un acto celebrado este miércoles, en el que el galardón fue entregado por el director del certamen, Aníbal Falcón Morales.

El premio de la Asociación pone el foco en la organización del concurso y en su aportación a la profesión, al valorar la excelencia logística del evento, su compromiso con el oficio y su contribución a la proyección del corte de jamón ibérico. La entidad explica que la distinción se ha resuelto a través de una encuesta realizada entre cortadores profesionales socios de la asociación en toda España.

Entre profesionales

La elección del certamen aruquense como el mejor del país responde, según los organizadores, al respaldo de los propios profesionales del sector, que han participado en la consulta impulsada por la el colectivo de cortadores de jamón. Con este resultado, la competición de Arucas se sitúa entre las citas destacadas del calendario nacional dedicado al corte de jamón ibérico.

El director del concurso, Aníbal Falcón Morales, campeón de España en esta disciplina, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Arucas y de las empresas que apoyan la iniciativa. La organización ha avanzado que ya trabaja en la IV edición, prevista para septiembre de 2026.

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Desde el Ayuntamiento trasladaron su felicitación al equipo organizador y subrayaron el impacto del reconocimiento, al vincular el nombre de Arucas a una competición que, en sus tres años de trayectoria, ha competido con certámenes de mayor antigüedad, algunos con más de 30 años de historia.

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