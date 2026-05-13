La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria

La suerte volvió a sonreír a Canarias en el sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 13 de mayo de 2026. Uno de los premios más destacados de la jornada fue validado en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, donde se selló un boleto agraciado de segunda categoría que recibirá más de 52.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo no registró acertantes de primera categoría —seis aciertos—, por lo que el bote seguirá creciendo para la próxima jornada. Sin embargo, sí dejó tres boletos premiados de segunda categoría, correspondientes a cinco aciertos más el complementario, entre ellos el validado en Canarias.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 02, 09, 18, 23, 44 y 46, con el 15 como número complementario y el 9 como reintegro.

El premio de la Bonoloto cae en Vecindario

El boleto agraciado en Canarias fue validado en un punto de venta situado en la calle Bentejuí número 2, en Vecindario, uno de los principales núcleos urbanos del sureste de Gran Canaria.

Vecindario vuelve así a convertirse en protagonista de la fortuna con un premio que supera los 52.000 euros y que ha despertado la atención de numerosos jugadores habituales de la Bonoloto en las Islas.

El importe exacto del premio asciende a 52.254,65 euros, cantidad correspondiente a la segunda categoría del sorteo.

Los otros dos boletos premiados de esta misma categoría fueron sellados en Barcelona y Montilla, en Córdoba.

Sin acertantes de primera categoría y bote acumulado

La ausencia de boletos con los seis números acertados provocará que el bote continúe acumulándose para el próximo sorteo de la Bonoloto.

Según los datos del escrutinio oficial, tampoco hubo acertantes de primera categoría, mientras que:

3 boletos lograron cinco aciertos más complementario.

97 acertantes consiguieron cinco números.

4.983 boletos obtuvieron cuatro aciertos.

Más de 90.000 jugadores lograron premios de tercera categoría.

El reintegro correspondió al número 9.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.